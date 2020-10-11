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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بـ«الشيوخ»: الشعب مدرك لكل المخططات التي تواجه مصر ويقف خلف الرئيس

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:56 م
عمرو فهمي
عمرو فهمي
أشرف لاشين
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قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كشف في خطابه اليوم الأحد، خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، عن التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مطالبًا الجميع بضرورة التكاتف خلف الرئيس والعمل بشكل أكبر للنهوض بالدولة.

وأضاف فهمي، في بيان له اليوم، أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم في 2014 لم نشاهدها منذ الـ30 عامًا الماضية، وشلمت كل القطاعات، ما جعلت الاقتصاد المصري في أقوى حالاته الآن، وذلك بشهادة جميع التقارير الاقتصادية الدولية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس يرفض أى فكرة للتصالح مع أعوان الجماعة الإرهابية، والشعب المصري أيضًا لن يقبل التصالح مع الإرهابيين وكل من حمل السلاح ضدهم، مشيرًا إلى أن الشعب واعٍ لكل المخططات التي تواجه الدولة من الخارج وسيدعم قيادته السياسية وجيشه وشرطته ضد أعداء الوطن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إعلان رئيس الحكومة بتكلفة تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية بلغ نحو 424 مليار جنيه، يدل على اهتمام الرئيس بالمواطنين البسطاء لتوفير حياة كريمة لهم وتعزيز الانتماء لديهم.

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