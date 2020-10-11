«نشرة الحوادث».. مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية»

- للمرة الثانية.. رئيس الزمالك يطعن أمام مجلس الدولة على قرار إيقافه

يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث عن أبرز القضايا التي شهدها الشارع المصري، اليوم الأحد، والذى سجل العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.أقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام اللجنة في قرارها الصادر إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.حصل "الدستور" على صورة ضوئية من جواز سفر الإرهابي محمد عز الدين يوسف مالك، شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، والمتهم و47 آخرين بينهم الإرهابي يحيى موسى وعلاء السماحي بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.باشرت نيابة عين شمس الجزئية، تحقيقات موسعة في اتهام فتاة و2 آخرين بابتزاز سيدة مسنة لسرقة شقتها، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام).قررت النيابة العامة اليوم الأحد، إحالة "أيمن. ا" مشرف تمريض مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 1600000 جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طائلة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، بقدر لا يتناسب مع موارد وظيفته واستغلالها في تحقيق ثروة عجز عن إثبات مصدرها المشروع.