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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بكورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:44 م
رئيس منظمة الطاقة
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
وكالات
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أصيب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بفيروس كورونا المستجد، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، الأحد، بينما سجلت إيران حصيلة يومية قياسية لضحايا كوفيد- 19.

وأشارت "إرنا" إلى أن صالحي، الذي يشغل أيضا منصب مساعد رئيس الجمهورية، حسن روحاني، خضع في الثالث من أكتوبر لفحص كشف كوفيد- 19 جاءت نتيجته إيجابية.

وأتى الإعلان بعد ساعات من تأكيد مساعد آخر لروحاني هو محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، أنه خضع أيضا لفحص وظهرت نتيجته إيجابية.

وأوضح نوبخت، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "تحت المراقبة الطبية"، وأن كشف إصابته أتى بعد "أسبوع من العمل المكثف" وظهور أعراض عليه.

وأشارت "إرنا" إلى أن المسئولَين في وضع صحي "جيد".

وسبق لعدد من المسئولين الإيرانيين أن أصيبوا بالفيروس، من بينهم نائبة رئيس الجمهورية لشئون المرأة معصومة ابتكار، والرئيس السابق لمجلس الشورى، علي لاريجاني.

وتسجل إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد- 19، زيادة في الوفيات والإصابات في الآونة الأخيرة.

والأحد، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، عن تسجيل 251 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية جديدة.

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