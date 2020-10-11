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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الأوروبي لمكافحة الأمراض»: إصدار خريطة بالألوان حول وضع كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:43 م
مكافحة الأمراض والوقاية
مكافحة الأمراض والوقاية بالسويد
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ذكر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية، ومقره السويد، أنه سيتم وضع خريطة بالألوان للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتعريف المواطنين حول وضع فيروس كورونا المستجد بها، وتعريف المسافرين بقيود تلك الدول عند التوجه إلى أية دولة بالاتحاد.

وأوضح راديو (أوروبا 1)، اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولة الدول الأوروبية التنسيق بشكل أفضل بينها في مواجهة انتشار الوباء؛ لأن الموجة الأولى من الوباء شملت إغلاق الحدود سريعا دون استشارة، لذلك وافق الأوروبيون مؤخرا على تنسيق قيود السفر الخاصة بهم.

كما أوضح أنه يمكن لكل دولة أن تقرر مَن الشخص الذي يمكن دخول أراضيها وتحت أي ظروف، مشيرا إلى أنه ستصدر خريطة واحدة لأوروبا بثلاثة ألوان للمناطق (أخضر - برتقالي - أحمر)، حيث سيقوم علماء من المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية بتحديد هذه الخريطة وفقًا للبيانات المقدمة من العواصم.

وبين أنه إذا كانت المنطقة "خضراء" فسيكون المسافر موضع ترحيب في كل مكان، وهذا يعني أن هذه المنطقة بها أقل من 25 إصابة لكل 100 ألف مواطن خلال أسبوعين ماضيين وأقل من 4% من الاختبارات إيجابية، وستتحول المنطقة إلى اللون "البرتقالي" أو "الأحمر" إذا تم تجاوز هذه الحدود بشكل أكبر أو أقل، في إشارة إلى أن الدولة التي سيتوجه إليها المسافر قد تفرض عليه تدابير، منها الحجر الصحي أو إجراء الاختبار المعملي.

وسيتعين على جميع المسافرين ملء استمارة تسمح لهم بمتابعتهم أثناء إقامتهم وتتعهد الدول أيضا بإخطار بعضها البعض قبل 48 ساعة على الأقل من الإجراءات التي تنوي تطبيقها، وتعد هذه هي الخطوة الأولى بعد تفاوض الـ27 دولة أوروبية لأسابيع للوصول إلى هذا الاتفاق هناك.

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