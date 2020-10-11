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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: إصابات كورونا تصل لـ182 ألفا و767

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:00 م
كندا كورونا
كندا كورونا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 182 ألفا و767 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بتوقيت تورنتو، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 9 آلاف و661 حالة، وتعافى 153 ألفا و857 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 37 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.

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