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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الأسطى نوش».. سائقة أتوبيس نقل عام في لندن: مهنتي ممتعة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:53 م
الأسطى نوش
الأسطى نوش
مارسيل نظمي
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«لا يضيع البخت من صاحب السبع صنايع دائمًا» مثلما يقول المثل الشهير، فالتعلم واكتساب الخبرات والتنقل بين مهن مختلفة متع لا تضاهيها أخرى، هذا ما آمنت به نشوى إسماعيل، السيدة المصرية التي تعمل سائق أتوبيس نقل عام في لندن، ترصد من خلال مهنتها الكثير من المواقف التي تدونها بشكل يومي على صفحتها الخاصة بموقع «فيسبوك» ويتفاعل معها كثير من المصريين الذين ينتظرون هذه الحكايات الطريفة.

قبل وصولها لهذه المحطة التي قربتها من ثقافات أشخاص غرباء، وجعلتها شاهدة على قصص ممتعة، قبل ذلك أثقلت خبراتها بالعمل في مجالات عدة.

طرقت نشوى أبواب مجالات فنية وحرفية، منها صناعة الحلي، الجرافيك، فن الخزف، حتى أنها عملت في البرلمان البريطاني مهنة caseworker، لكن مهنتها الأخيرة وجدت فيها تحديًا مدهشًا ومثيرًا.

من الفنون الجميلة إلى سائقة أتوبيس عام" بلندن.

تتحدث السيدة الأربعينية عن مهاراتها، حيث قالت: «حبي لدراستي شجعنى على استكمال الماجيستير، ثم عملت في مجال تصميم الجرافيك فى شركة دعايا كبيرة، وكان هدفي تأسيس شركتي الخاصة، وتدرجت في المناصب حتى أصبحت مديرة، ثم أسست مكتبي في عمر 26 عاما أسميته (أبيض وأسود)، كان معبرًا عن فلسفتي في الحياة ورؤيتي للأمور بطرق واضحة، وكنت أحقق نجاحات في كل مجال ابدأه، حتى أن شركة بريطانية استعانت بي شركة في تصميم جزء من كتالوج يعرض منتجات مصرية».

أسست نشوى مع زوجها شركة في انجلترا، وبعد الانفصال، بدأت في تعلم مهن جديدة منها العمل في البرلمان البريطاني بمهنة تعرف "دارسة الحالة"، كانت بخلاف هذا تتعلم تصميم المجوهرات، ودمج الخزف مع الفضة، كما أضافت إلى صناعة الحلي فن النحت، والتكنيك الياباني في تصميم المجوهرات، واستخدام الزجاج الحراري، كل هذا بجانب تعلم الخياطة والأزياء، ونجحت في العمل وتسويق ما تنتجه أونلاين.

مع مرور الوقت شعرت بالحاجة في طرق مجال جديد، توضح: «أحضرت ورقة وقلم وكتبت كل المجالات التي لايزال لدي فضول على تعلمها، كان من بينها مهنة سائقة الأتوبيس».

كانت تعيقها ظروفها الصحية أو -هكذا ظنت، ومع مرورها ببعض الوعكات تقدمت للحصول على المهنة حين وجدت فرصة طلب سائقين، وخضعت مع آخرين لاختبارات قاسية، لم تكن متأكدة من الاستمرار فيها، وبالفعل قوبل طلبها بالموافقة المبدأية، ثم مرت بمرحلة للتدريب لمدة شهرين، مع 3 امتحانات نظري وأخرى عملي.

بدأت العمل بشكل رسمي كسائقة أتوبيس مطلع شهر يوليو الماضي، وعلى رغم قصر المدة لكنها اكتسبت الكثير من هذه المهنة الشاقة بدأت مع رحلة أول يوم، تشرح بشيء من التفصيل: «المهنة تحتاج لتركيز كبير، وهي خطوة مهمة بالنسبة لي حيث وضعتنى في اختبار حقيقي أمام نفسي، وقدرتي على اجتياز الامتحانات والتغلب على التعب النفسي والصحي، واستعادة انتباهي ورغبتي في الحياة التي كنت أفقدها تدريجيًا».

الاستمرار والتميز هي التحديات الأكبر التي تواجهها نشوى في مهنتها التي أوحت لها بالتدوين عن حكاياتها في صفحتها "الأسطى نوش" وتكتب حكايات عن طعامها اليومي، كما تحكي عن التحديات التي تواجهها يوميًا بطريقة لا تخلو من الطرافة، ما يجعل متابعيها متشوقين لمعرفة المزيد عن أسرار هذه المهنة القاسية والممتعة في الوقت نفسه- كما تصفها هي.

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