حساسين: وزير التعليم العالي رد بحسم على أكاذيب الإخوان حول خصخصة الجامعات

أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشئون البرلمانية، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسم بشكل قاطع كل ما يدور ويتردد من شائعات وأكاذيب وسموم تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التي تبث سمومها ضد الدولة المصرية بشأن ملف خصخصة الجامعات داخل مصر.وأشاد حساسين، في بيان اليوم، بتأكيد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي بأن أكثر من 85% من الطلاب متواجدين بالجامعات الحكومية، سواء من خلال إنشاء جامعات حكومية مجانية جديدة لاستيعاب عدد الطلاب، وفي نفس التوقيت يتم التوسع في الجامعات التكنولوجية، وأن الدولة المصرية تواصل الاستثمارات في الجامعات سواء الحكومية أو التكنولوجية أو الجامعات الخاصة والدولية أو الأهلية، وهي مؤسسات غير هادفة للربح، وأنه لا يوجد توجه نحو خصخصة الجامعات، إضافة إلى توضيحه بأن الطالب بالجامعات التكنولوجية يكلف الدولة ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه خلال الفترة الحالية، ولكن الطالب يدفع 8 آلاف جنيه وهذا دعم من الدولة.كما أشاد الدكتور سعيد حساسين بتأكيد الدكتور خالد عبدالغفار بأن وزارة التعليم العالى تتبنى نموذجًا لجميع أطياف المجتمع مع التركيز بشكل كبير على الكتلة المجانية بالجامعات الحكومية وتطويرها بميزانيات ضخمة جدًّا، وأن مجانية التعليم لا يمكن تغيرها لأنها دستور، وأنه خلال الـ10 سنوات المقبلة سنصل إلى أكثر من 4 ملايين طالب بالجامعات، وأن الاستثمارات الضخمة في مجال الجامعات الحكومية المجانية يجب أن تكون موجودة، وتستمر لاستيعاب الأعداد المتوقعة من دراسة الهرم السكاني.وأكد أن هذه التصريحات الواضحة والحاسمة من وزير التعليم العالى والبحث العلمى تؤكد الالتزام الكامل والحقيقى من الحكومة بتنفيذ تكليفات الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى بإتاحة التعليم الجامعى لجميع الطلاب المصريين سواء من أبناء الأسر القادرة أو من أسر الفقراء والبسطاء من خلال إتاحة التعليم الجامعى لهم بالمجان تنفيذًا لأحكام الدستور المصرية ونصوصه الواضحة بشأن إتاحة التعليم المجانى.