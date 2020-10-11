رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة.. والسوقى يربح 1.4 مليار جنيه

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:56 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
طباعة
اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد- اولى تداولات الأسبوع، على صعود، بدعم من عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب على خلفية الارتفاعات المماثلة لأسواق المال العالمية والعربية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 632.555 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 11360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13276 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4346 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2961 نقطة.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

الصور

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

الأكثر قراءة

ننشر صورة ضوئية من جواز سفر شقيق حسن مالك المتهم بتمويل الإخوان

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

الإعلامى محمد فودة يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده: دمت قاهرا للزمن

في حدث فلكي استثنائي.. المريخ أكثر إشراقًا في السماء بعد غدٍ

الضباع مهددة بالانقراض في الجزائر

جزيرة في كوستاريكا تتحول من سجن قاتم إلى جنة سياحية

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد بـ«ثقافة الجيزة»

مبيعات «قصور الثقافة» بمعرض الإسكندرية للكتاب تصل لـ99 ألف جنيه

قبل افتتاحه.. تعرف على كل تفاصيل الدورة الـ59 لصالون الشباب

الاحتفاء بكولومبيا في ثالث أمسيات «علاقات ثقافية»