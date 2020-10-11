صعود جماعى لمؤشرات البورصة.. والسوقى يربح 1.4 مليار جنيه

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد- اولى تداولات الأسبوع، على صعود، بدعم من عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب على خلفية الارتفاعات المماثلة لأسواق المال العالمية والعربية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 632.555 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 11360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13276 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4346 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2961 نقطة.