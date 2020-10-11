أرمينيا: تركيا توجه قصف الدرونات الأذربيجانية لـ«كاراباخ»

قال المتحدث باسم الدفاع الأرمنية، آرتسرون هوفهانيسيان، إن مراكز قيادة القوات الجوية التركية، تقوم بتنسيق قصف الطائرات دون طيار الأذربيجانية، للمدنيين والبنية التحتية بجمهورية "قره باغ" غير المعترف بها.وأضاف آرتسرون هوفهانيسيان، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، أن مراكز القيادة الجوية التركية تقوم بتوجيه عمل الطائرات دون طيار تركية الصنع التابعة لسلاح الجو الأذربيجاني، التي تهاجم المدنيين والمنشآت في آرتساخ.وذكر المتحدث هوفهانيسيان، أن 6 مقاتلات تركية من طراز "إف- 16"، تغطي العملية من الجو.واتهمت الحكومة الأرمينية تركيا مرات عديدة بالتورط بشكل مباشر في العمليات العسكرية في «كاراباخ».