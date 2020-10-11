تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية داعش التجمع» لـ14 أكتوبر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وعماد الدرمللي، اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة 9 متهمين، من بينهم 6 محبوسين، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ«خلية داعش التجمع الأول»، لجلسة 14 أكتوبر.وكشف قرار الإحالة عن أن المتهمين: حسن آمين المندوه، محمد محمدين، هناد حسن أمين المندوه، أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبدالمعبود، رجب محمد أحمد جاب الله، هانى صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار- أنهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وقام بتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتأسيس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا، مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.. والمتهمون الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد لتعليم الفنون الحربية كوسائل لتحقيق جرائم إرهابية، أن التحق بجماعة داعش فى العراق وسوريا، وتلقى تدريبات، وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبين بالتحقيقات.. والمتهم الثامن سهّل للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.