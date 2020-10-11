رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد وساطة مفاوضات السلام السودانية يصل الخرطوم لبحث تنفيذ الاتفاق

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:00 م
مفاوضات السلام السودانية
مفاوضات السلام السودانية
أ ش أ
طباعة
وصل إلى الخرطوم، اليوم الأحد، وفد وساطة مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، في زيارة تستغرق عدة أيام.

وكان في استقبال الوفد، لدى وصوله إلى مطار الخرطوم، اللواء يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني، والدكتور سليمان الدبيلو، رئيس مفوضية السلام، والفريق الركن محمد الغالي علي الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال الدكتور ضيو مطوك عضو الوفد، في تصريح صحفي، إن الوفد جاء يحمل نص اتفاقية السلام التي وقعت في جوبا في الثالث من أكتوبر الجاري، لتسليمها إلى الحكومة السودانية وأطراف العملية السلمية.

وأضاف مطوك أن وفد الوساطة سيعقد لقاءات تشاورية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بجانب المسئولين في السودان، لبحث كيفية تنفيذ إتفاقية السلام، وتضمين الإتفاقية في الوثيقة الدستورية تمهيدًا لتكوين الحكومة الجديدة.

وأشار إلى اللقاء الذي عقد بجوبا بين الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام، وعبدالعزيز آدم الحلو رئيس "الحركة الشعبية- شمال"، واتفاقهما على عدد من الترتيبات بشأن التسريع بوتيرة استئناف المفاوصات بغية الوصول إلى السلام الشامل والاستقرار في السودان.

وأوضح أن زيارة وفد الوساطة إلى الخرطوم تهدف أيضًا إلى بحث ترتيبات بدء التفاوض بين الجانبين والإعداد لعقد ورشة عمل لمناقشة القضايا العالقة بين الحكومة والحركة الشعبية، ومن ثم الانتقال إلى طاولة المفاوضات.

وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة التحول الديمقراطي الحقيقي في السودان وتحقيق الأمن والاستقرار، منوها بأن التأييد الدولي والإقليمي لاتفاق السلام في جوبا يدل على أن السودان في قلوب الجميع.

ودعا إلى الاستفادة من هذا التأييد الكبير لصالح دعم عملية تنفيذ اتفاق السلام ومشروع السودان الهادف للتحول الديمقراطي.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

إخلاء سبيل صديق «فتاة المنوفية» واستعجال التحريات بالقليوبية

الصور

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

الأكثر قراءة

ننشر صورة ضوئية من جواز سفر شقيق حسن مالك المتهم بتمويل الإخوان

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

الإعلامى محمد فودة يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده: دمت قاهرا للزمن

في حدث فلكي استثنائي.. المريخ أكثر إشراقًا في السماء بعد غدٍ

الضباع مهددة بالانقراض في الجزائر

جزيرة في كوستاريكا تتحول من سجن قاتم إلى جنة سياحية

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد بـ«ثقافة الجيزة»

مبيعات «قصور الثقافة» بمعرض الإسكندرية للكتاب تصل لـ99 ألف جنيه

قبل افتتاحه.. تعرف على كل تفاصيل الدورة الـ59 لصالون الشباب

الاحتفاء بكولومبيا في ثالث أمسيات «علاقات ثقافية»