«سوق المال العمانية» تدرس إدراج الأوبئة ضمن تغطيات التأمين الطبي

قال أحمد المعمري، نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال لقطاع التأمين بسلطنة عمان، إن شركات التأمين العمانية تتنافس حاليا على تغطية فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك بعد أن وجدت فيه الشركات فرصة كبيرة للنمو.وأضاف المعمري، خلال الجلسة الثانية للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي، أن قطاع التأمين لم يتأثر فى منطقة الخليج بجانحة كورونا لأنه لا يوجد تأمين صحى إلزامى، فكانت المطالبات قليلة والمخاطر منخفضة وارتفع مستوى الوعى التأميني، ومشيرا إلى أن الهيئة تدرس إدراج الأوبئة ضمن التغطيات التأمينية فى الطبي بعد أن كانت مستثناة.وأشار إلى أن مؤشرات أداء قطاع التأمين فى سلطنة عمان، وأن التأثيرات السلبية لجائحة كورونا أقل من المتوقع، وأن حجم المطالبات الخاصة بالتأمين الطبي منخفضة.