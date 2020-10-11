برلماني: الاهتمام الرئاسي بملف النقل غير مسبوق في تاريخ الأنظمة السابقة

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير والمستمر وغير المسبوق فى تاريخ الأنظمة والحكومة المصرية بملف مشروعات النقل، مؤكدا أن جميع الدول التى تقدمت اقتصاديا على مستوى العالم نجحت لاهتمامها الكبير بالتطوير والتحديث المستمرين بمختلف مشروعات النقل بداخلها، باعتبار أن منظومة النقل هى أساس التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.وأشاد زين الدين، في بيان اليوم، بالقضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، وزير النقل، خاصة استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل خاصة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.وطلب من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل لإتمام خططها الحالية وتلك المستقبلية والتوسع فيها، أخذًا في الاعتبار أن قطاع النقل بكافة مكوناته يشكل إحدى أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل عنصرًا حيويًا في الحياة اليومية للمواطنين.وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل قد عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، بما فيها تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور لربط المدن الرئيسية في الدلتا، وكذا إنشاء عدد 15 كوبري علوي على الرياح البحيري من القناطر الخيرية إلى النوبارية، والتي تهدف إلى سلامة عبور الأهالي لمجرى نهر النيل بدلًا من الوسائل والمعديات البدائية غير الآمنة كما تم استعراض تطورات العمل برفع كفاءة محور التعمير الساحلي الذي يربط الإسكندرية بالساحل الشمالي، وكذلك شبكة الطرق المحيطة بمنطقة برج العرب، حيث وجه الرئيس بأن يتم تطوير محور التعمير وفقًا لأعلى المعايير وبأكبر سعة ممكنة للحارات المرورية، نظرًا لأنه يمثل همزة وصل أساسية بين الإسكندرية والساحل الشمالي.