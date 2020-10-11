بعد موت 12 دولفين.. الصيد الجائر والحوادث العارضة يهددان الحياة البحرية بمصر

لا ينكر أحد أن مصر وشواطئها تحتضن آلاف من الحيوانات النادرة والمهامة، لاسيما داخل المحميات الطبيعية الموجودة في المحافظات الساحلية، والتي تجذب كثير من السياح وتعد عاملا رئيسيا من عوامل الدخل القومي المصري.إلا أن تلك الحيوانات البحرية النادرة، باتت مهددة كل يوم بوقائع النفوق التي تحدث لها أو الصيد الجائر على حد سواء، وربما يتناقص عددها يوم تلو الآخر إلى جانب ندرتها عالميًا أو تكون معرضة للاختفاء والانقراض، في وقت يطالب فيه خبراء البيئة بضرورة الحفاظ عليها بأي طريقة.وآخر تلك الوقائع هي العثور على 12 دولفين نافق بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، بمنطقة رأس بناس جنوبًا، بعد نفوقهم نتيجة للصيد الجائر وغير الشرعي التي تتم بالمنطقة، إلا إن اللجنة التي شكلتها الوزارة لمعرفة أسباب النفوق أرجعته إلى الظواهر الطبيعية.وأوضح التقرير أن نفوق السرب يعود إلى الظواهر الطبيعية، وأن الحادث يطابق في جميع ملابساته ظاهرة جنوح الثدييات البحرية على الشواطئ، التي تحدث بجميع سواحل البحار والمحيطات في العالم، وإنها ظاهرة محل اهتمام الكثير من مراكز الأبحاث المهتمة بالحفاظ على الثدييات البحرية عالميًا.لكنها ليست المرة الأولى، فقد سبق ونفق حيوان عروس البحر منذ فترة في محمية وادي الجمال، رغم أن ذلك الحيوان مهدد بالانقراض في منطقة مرسى علم، بعدما اصطدم به لانش بحري في 28 سبتمبر الماضي من العام الجاري.وقبل ذلك كانت الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، تلقت بلاغًا من أحد العاملين بمركز الغوص بعثوره على حيوان بحري آخر بجوار الشاطئ في حالة نفوق بمنطقة جنوب أم تندوبة بجنوب مرسى علم، ويظهر عليه علامات خدوش وخنق نتيجة الصيد الجائر.وعن تكرار تلك الوقائع، قال أيمن زكي، غواص في مدينة مرسى علم، أن هناك ثدييات بحرية جميلة مهددة بالانقراض في منطقة مرسى علم بسبب الصيد الجائر، بسبب أن أعدادها قليلة ولأن عروس البحر الذي نفق يوجد منه نحو 20 آخر فقط.وأوضح أنه لا بد من تدريب أصحاب اللانشات على السير بشكل لا يؤذي الحيوانات في البحر، وأن يحدد له بقاع لا يجب أن يسير فيها جغرافيًا لأنها تعتبر أماكن للحيوانات النادرة وتشكل تجمعات لها، وسير اللانشات في تلك الأماكن يقتلها.أما عن الصيد الجائر، فأشار إلى أنه طالب بضرورة أن يكون هناك توعية وقانون صارم لمحبي الصيد، ويكون هناك تدريب لهم لمعرفة الأماكن المحظور الصيد فيها والأنواع النادرة التي لا يجب صيدها لاسيما تلك الموجودة في المحميات الطبيعية.يوجد في مصر 31 محمية طبيعية، منها محميات تضم ما يفوق 1300 نوع من الأسماك، وأكثر من ألف نوع من الرخويات، و200 مرجانيات، وما يزيد على 250 من الديدان السمكية وغيرها وجميعها نادرة، تمثل عنصر الجذب الرئيسي لنحو ٣ ملايين سائح من هواة ممارسة الغوص والأنشطة البحرية وتعتبر ثروة قومية لمصر.وأكد الدكتور أحمد شوقي، باحث في البيولوجيا البحرية، أن هناك ضرورة في الحد من الصيد الجائر والحوادث العارضة التي تحدث للحيوانات البحرية النادرة في المحميات البحرية، حتى لا تكون عرضة لتناقص الأعداد ومن ثم الانقراض.وأشار إلى أنه لا بد من تحديد أماكن خاصة بها وتوفر لها الراحة والغذاء، بعيدة عن الممارسات السياحية مثل ركوب اللانش أو الغوص وغيره، مبينًا أن المسح البحري ضروري من أجل حصر الأنواع النادرة من الحيوانات البحرية في المدن الساحلية ومعرفة كيفية الحفاظ عليها بالطرق السليمة بما يضمن لها حياة آمنة.