تأجيل الحكم فى قضية التنمر بـ«عجوز الترعة» بسوهاج لـ18 أكتوبر

أجلت محكمة جنح سوهاج، المنعقدة في مجمع محاكم سوهاج، الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التنمر بـ"عجوز الترعة" لـ18 أكتوبر، لحين إيداع تقرير الخبير الاجتماعي في ملف القضية.وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يُفيد بتلقيه بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بانتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، يظهر فيه شابان وهما يتنمران على رجل مُسن وألقى به أحدهما في مصرف نجع الحسك.وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن المُسن يدعى صلاح خلاف مزيد يقيم بنجع الحسك التابع لمركز المراغة، وأن مُرتكبي الواقعة هم: "عبدالرحمن. ب. م"، و"حسن. ا. ح"، و"م. م. ع"، ويُقيمون بدائرة المركز، كما أثبتت التحريات أن أحداث الواقعة قد حدثت في شهر مايو الماضي، أي منذ أكثر من 5 أشهر، ولم ينتشر مقطع الفيديو إلا منذ فترة قصيرة.