حزب «المصريين»: وحدة أبناء الوطن حائط الصد الحقيقي ضد مروجي الشائعات

أثنى الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، على حديث الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المسلحة الـ 32، مؤكدًا على أن الرئيس السيسي صدق حينما قال إن ما تحقق خلال 6 سنوات يساوي عمل 20 سنة؛ لأنه باختصار رجل أفعال لا أقوال ومشروعاته وإنجازاته تتحدث عن نفسها بعدما حوَّلت أحلام المصريين إلى واقع.وقال أبوالعطا، في بيان له اليوم، إن الحفاظ على الدولة واستقرارها القضية الأهم في مصر كما أكد الرئيس السيسي، موضحًا أن هناك دولًا تمول مجموعة خونة وعملاء بالخارج من أجل زعزعة استقرار مصر، محذرًا المصريين من الانسياق وراء الدعوات التخريبية والشائعات المغرضة التي تحاول تشكيك المصريين في كل إنجاز يحدث على أرض الواقع.وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن المصريون لن ينسوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف مخططات تدمير منطقة الشرق الأوسط وحارب الإرهاب والتطرف وتحدى العالم من أجل مصر والمصريين، وما نشاهده من إنجازات كبيرة على أرض الواقع في كل ربوع مصر يؤكد أن مصر تُبنى من جديد بقيادة قوية صلبة أجبرت العالم على احترام مصر والمصريين، وأعادت مكانة مصر الدولية.وأوضح أن تكاتف أبناء مصر وتلاحمهم مع الدولة المصرية هو السبيل الوحيد لدحر هؤلاء الخونة مروجي الشائعات اليائسة، والانتصار على أهل الشر، مطالبًا أبناء مصر بالداخل والخارج بالالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة والتصدي بكل شجاعة وقوة لكل من سولت له نفسه المساس باسم مصر أو رمز من رموزها.وأكد على أن الرئيس السيسي لا يبيع الوهم للمصريين ويتعهد دائمًا بما يعلنه لشعبه ويصدق دائمًا في وعوده، موضحا أن الرئيس السيسي حالة فريدة ومتفردة لشعب مصر وعند الإحساس بالخطر والخوف على الوطن تجده القائد والمنقذ، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي نجح في النهوض بالاقتصاد المصري خلال فترة توليه رئاسة الدولة المصرية، ونجحت مصر بفضل توجيهاته في تحقيق نهضة كبيرة وغير مسبوقة في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة أدت إلى تحسن مؤشرات التنمية.وأشار إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد عكف على وضع استراتيجية حقيقية لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي تهم المواطن من أجل توفير حياة كريمة لجميع المصريين، موضحًا أن شهادة جميع التقارير الاقتصادية الدولية التي أكدت على قوة الاقتصاد المصري هي أكبر دليل على نجاح الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن مصر تعيش خلال المرحلة الحالية حالة من الاستقرار والبناء ستؤدي بشكل كبير إلى إنعاش كافة المجالات سواء السياحة والاستثمار وبناء المصانع وغيرها.ولفت إلى أن الرئيس السيسي نجح في إعادة بناء الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته بالكامل، موضحًا أن الفلسفة والسياسة الاقتصادية للرئيس السيسي اتخذت اتجاهًا واضحًا في كيفية التحول إلى السوق الحر والدولة الرأسمالية من خلال إعادة بناء الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مصر استعادت مكانتها في الشرق الأوسط في عهد الرئيس السيسي.واختتم بيانه مؤكدًا على أن الرئيس السيسي يعمل جاهدًا وبكل ما أوتي من قوة من أجل مصر والمصريين حتى ننعم جميعًا بحياة كريمة في أمن واستقرار على أرض الدولة المصرية العظيمة، موضحًا أن شائعات "السوشيال ميديا" لن تهزم وعي المصريين مهما حدث؛ لأن الشعب المصري لديه وعي كافٍ لمواجهة الشائعات والرد عليها، لافتًا إلى أن هناك حربًا إعلامية على "السوشيال ميديا" ضد حالة الوعي التي تتشكّل يومًا بعد يوم لدى المصريين.