رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب «المصريين»: وحدة أبناء الوطن حائط الصد الحقيقي ضد مروجي الشائعات

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:35 م
حسين أبوالعطا
حسين أبوالعطا
محمد الشريف
طباعة
أثنى الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، على حديث الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المسلحة الـ 32، مؤكدًا على أن الرئيس السيسي صدق حينما قال إن ما تحقق خلال 6 سنوات يساوي عمل 20 سنة؛ لأنه باختصار رجل أفعال لا أقوال ومشروعاته وإنجازاته تتحدث عن نفسها بعدما حوَّلت أحلام المصريين إلى واقع.

وقال أبوالعطا، في بيان له اليوم، إن الحفاظ على الدولة واستقرارها القضية الأهم في مصر كما أكد الرئيس السيسي، موضحًا أن هناك دولًا تمول مجموعة خونة وعملاء بالخارج من أجل زعزعة استقرار مصر، محذرًا المصريين من الانسياق وراء الدعوات التخريبية والشائعات المغرضة التي تحاول تشكيك المصريين في كل إنجاز يحدث على أرض الواقع.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن المصريون لن ينسوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف مخططات تدمير منطقة الشرق الأوسط وحارب الإرهاب والتطرف وتحدى العالم من أجل مصر والمصريين، وما نشاهده من إنجازات كبيرة على أرض الواقع في كل ربوع مصر يؤكد أن مصر تُبنى من جديد بقيادة قوية صلبة أجبرت العالم على احترام مصر والمصريين، وأعادت مكانة مصر الدولية.

وأوضح أن تكاتف أبناء مصر وتلاحمهم مع الدولة المصرية هو السبيل الوحيد لدحر هؤلاء الخونة مروجي الشائعات اليائسة، والانتصار على أهل الشر، مطالبًا أبناء مصر بالداخل والخارج بالالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة والتصدي بكل شجاعة وقوة لكل من سولت له نفسه المساس باسم مصر أو رمز من رموزها.

وأكد على أن الرئيس السيسي لا يبيع الوهم للمصريين ويتعهد دائمًا بما يعلنه لشعبه ويصدق دائمًا في وعوده، موضحا أن الرئيس السيسي حالة فريدة ومتفردة لشعب مصر وعند الإحساس بالخطر والخوف على الوطن تجده القائد والمنقذ، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي نجح في النهوض بالاقتصاد المصري خلال فترة توليه رئاسة الدولة المصرية، ونجحت مصر بفضل توجيهاته في تحقيق نهضة كبيرة وغير مسبوقة في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة أدت إلى تحسن مؤشرات التنمية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد عكف على وضع استراتيجية حقيقية لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي تهم المواطن من أجل توفير حياة كريمة لجميع المصريين، موضحًا أن شهادة جميع التقارير الاقتصادية الدولية التي أكدت على قوة الاقتصاد المصري هي أكبر دليل على نجاح الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن مصر تعيش خلال المرحلة الحالية حالة من الاستقرار والبناء ستؤدي بشكل كبير إلى إنعاش كافة المجالات سواء السياحة والاستثمار وبناء المصانع وغيرها.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي نجح في إعادة بناء الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته بالكامل، موضحًا أن الفلسفة والسياسة الاقتصادية للرئيس السيسي اتخذت اتجاهًا واضحًا في كيفية التحول إلى السوق الحر والدولة الرأسمالية من خلال إعادة بناء الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مصر استعادت مكانتها في الشرق الأوسط في عهد الرئيس السيسي.

واختتم بيانه مؤكدًا على أن الرئيس السيسي يعمل جاهدًا وبكل ما أوتي من قوة من أجل مصر والمصريين حتى ننعم جميعًا بحياة كريمة في أمن واستقرار على أرض الدولة المصرية العظيمة، موضحًا أن شائعات "السوشيال ميديا" لن تهزم وعي المصريين مهما حدث؛ لأن الشعب المصري لديه وعي كافٍ لمواجهة الشائعات والرد عليها، لافتًا إلى أن هناك حربًا إعلامية على "السوشيال ميديا" ضد حالة الوعي التي تتشكّل يومًا بعد يوم لدى المصريين.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

لفتة إنسانية.. السيسى يطالب الشيخ الجندى بإزالة الكمامة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

الصور

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

الأكثر قراءة

ننشر صورة ضوئية من جواز سفر شقيق حسن مالك المتهم بتمويل الإخوان

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

الإعلامى محمد فودة يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده: دمت قاهرا للزمن

في حدث فلكي استثنائي.. المريخ أكثر إشراقًا في السماء بعد غدٍ

الضباع مهددة بالانقراض في الجزائر

جزيرة في كوستاريكا تتحول من سجن قاتم إلى جنة سياحية

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد بـ«ثقافة الجيزة»

مبيعات «قصور الثقافة» بمعرض الإسكندرية للكتاب تصل لـ99 ألف جنيه

قبل افتتاحه.. تعرف على كل تفاصيل الدورة الـ59 لصالون الشباب

الاحتفاء بكولومبيا في ثالث أمسيات «علاقات ثقافية»