محافظ الجيزة: دخول 68 مدرسة للخدمة بينهم 38 جديدة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة استعدت للعام الدراسي بدخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بإجمالي 1287 فصلًا دراسيًا، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.وأشار المحافظ إلى أن المدارس المقرر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي تتنوع ما بين مدارس إنشاء جديد ومدارس دخلت الخدمة جزئيا، وتم استكمال الأعمال لدخولها كليا ومدارس تم تنفيذ توسعات بها لاستيعاب الكثافات الطلابية، ومدارس تم عمل إحلال جزئي لها وتعلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.وأوضح أن العام الحالي سيشهد لأول مرة دخول 38 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة، في إطار سعي الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالقرى.وقال المحافظ إن المدارس ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني في بناء وتجهيز المدارس، مشددًا على رئيس هيئة الابنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسي الجديد.وأوضح راشد أن المدارس الجديدة هي مدرسة براعم مصر الرسمية لغات ومدرسة الجيل الجديد تعليم اساسي ومدرسة رياض الصالحين ثانوي والسلام الرسمية لغات وذات النطاقين تعليم أساسي وطارق بن زياد الرسمية لغات وخديجة بن خويلد تعليم أساسي وأحمد شوقي ثانوي و6 أكتوبر تجريبي متميز ومدرسة القادة تعليم أساسي والمصرية اليابانية بالحي الثالث والصديق تعليم أساسي والفيروز تعليم أساسي، والإمام محمد عبده الثانوية والشيخ الشعراوي الثانوية بمدينة 6 أكتوبر ومدرسة عز الدين الفقي إعدادي والزهراء الابتدائية المشتركة وترسا الابتدائية المشتركة والنصر الابتدائية بمركز ومدينة أبو النمرس.ومدرسة كرم نوفل وعرب الهايرة وغمازة الصغرى تعليم أساسي ومدرسة عبد الكريم خضر الثانوية المشتركة وعرب أبو ساعد الابتدائية والشهيد المجند سيد إبراهيم عيد تعليم أساسي بمركز ومدينة الصف ومدرسة الأبطال تعليم أساسي والمنال الإعدادية ودار الهدى الرسمية لغات والزيدية الحديثة تعليم أساسي و6 أكتوبر الابتدائية بمركز ومدينة أوسيم ومدرسة النجاح وأبو بكر تعليم اساسي وعمر بن الخطاب الابتدائية والشيخ عبد العظيم فشول تعليم أساسي والزيني تعليم أساسي. وعزبة قرني تعليم أساسي وحمزة بن عبد المطلب تعليم أساسي وصول الابتدائية المشتركة والصالحية منية الرقة الابتدائية وأطفيح الابتدائية الحديثة المشتركة وكفر قنديل الابتدائية بمركز ومدينة أطفيح ومدرسة الإبداع الإعدادية ودار الأرقم تعليم أساسي والأصدقاء الثانوية والشهيد أحمد محمد إبراهيم مرسي والياسمين تعليم أساسي والمساندة الابتدائية المشتركة بمركز ومدينه العياط.ومدرسة العمدة عبد الرحمن أبو المجد طلاب ثانوي وميت رهينه الإعدادية المشتركه بمركز ومدينه البدرشين ومدرسه الامل الابتدائيه والمصطفى الثانويه بمركز ومدينه منشاه القناطر ومدرسه جمال عبد الناصر الابتدائيه والقصر الاعداديه بمركز الواحات البحرية ومدينه الباويطى ومدرسه الاسراء الاعداديه ونور المعارف تعليم اساسي والصفا والمروه تعليم اساسي وجزيره الوراق الحضر وعباس العقاد بحي الوراق ومدرسه الوسام الرسميه لغات والنهضه المتميزه لغات بحي جنوب الجيزه ومدرسه الاتحاد تعليم اساسي ونور الحريه بحي شمال الجيزه ومدرسه الفراعنه الرسميه لغات واحمد بهجت الرسميه للغات بحي الهرم ومدرسه الكرامه الثانويه بنات والقدس تعليم اساسي بحي العجوزه ومدرسه 6 اكتوبر الابتدائيه والاحلام تعليم اساسي بحي بولاق الدكرور ومدرسه احمد عرابي الثانويه بنات بحي العمرانيه.وفي نفس الإطار أكدت محافظة الجيزة على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب مع التطهير الدوري للمدارس مع توفير المطهرات ووسائل غسل الأيدى بجميع دورات المياه، ووجود حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة ووجود مطهرات بالإضافة إلى ترتيب الديسكات داخل الفصول بمسافات مناسبة كما سيتم إجراء مسح حراري للطلاب أثناء دخولهم المدرسة والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل الفصول.