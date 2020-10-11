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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فضائح عبدالله الشريف تقوده إلى تصدر التريند

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:09 م
عبدالله الشريف
عبدالله الشريف
نوران إمام
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أصبحت الفضائح الأخلاقية للإخواني الهارب عبدالله الشريف حديث الساعة، ليصبح من الواجب عند نطق اسم عبدالله الشريف أن يكون ملاحقًا لاسمه فضيحة أخلاقية، وكانت آخر فضيحة له المعروفة إعلاميا بـ"ابن الحرام الفاجر" والتي تصدرت الترندات صباح اليوم، بعد نشر تسجيل جديد للفتاة التي تدعى "ريم" والتي استعرض طبيعة العلاقة غير الشرعية التي جمعت ريم وعبدالله الشريف، وبعده التام عن الدين الذي يدعيه.

- "ابن الحرام الفاجر"
انتشر تسجيل صوتي لفتاة تدعى ريم والتي روت خلاله طبيعة العلاقة التي جمعتها مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف، موضحة أنه كان يدعي "الالتزام" وكان خلف الكاميرا لا يعرف شيئًا عن الله، متابعة أنه طلب منها أكثر من مرة إقامة علاقة جنسية معها بشكل غير شرعي، وبكلمات كـ"أنا نفسي فيكي يريم" مؤكدة أنها رأت بحوزته جواز سفر تركي، وأضافت أنه أخبرها أن سبب جمعه للمال الحصول على جنسية، لأنه يعلم أن قطر لديها أجندة خاصة وفور الانتهاء منها ستطرده من البلد.

- مليونا متابع بالفلوس
قامت صفحة مختصة بفضح وإبادة المواقع الإلكترونية الممولة من قبل الجماعة الإرهابية "ممولة والخاصة بالأهداف غير الشرعية " بفضح المخطط الحقيقي للجماعة الإرهابية وهي شراء الإخوان صفحات التي بلغ عدد الإعجاب بها مليوني شخص؛ ليتم تحويلها باسم عبدالله الشريف، وادعت الإرهابية أن المليونى شخص متابعين للمحتوى الخاص بالهارب، لكن تبين أن الصفحة تم تغير اسمها أكثر من مرة لتستقر في النهاية على اسم عبدالله الشريف، وذلك من خلال شرائه للصفحة.

- نصاب في زي شيخ
نشر إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحادثة بينه وبين الحساب الشخصي لعبدالله الشريف وهو يطالبه بـ300 ألف دولار مقابل تدشين مجموعة من اليوتيوبر لحملة محددة فيما ارتدى عبدالله الشريف الزي الكاذب للشيخ، ويخرج عبر تغريدة بحسابه بـ"تويتر" متبرًءا من تلك الاتهامات ومدعي أنه كان يطالبهم في مقابل جمع التبرعات.

- محمد قنديل يفضح شيخ ترتر
شن اليوتيوبر محمد قنديل هجمات على الإرهابي عبدالله الشريف من خلال حلقة بعنوان "حقيقة عبدالله الشريف مدعى الشرف تسريبات الجزء الأول" حيث تناول بالحلقة بعرض تسريبات هاتفية من داخل سيارة عبدالله الشريف، وهو يقول: "أتمنى أن يأتي يوم ونمشي بجوار بعض ونمسك ايد بعض.. وحشتيني".

وقال محمد قنديل، إن الإرهابي عبدالله أرسل صور لأجزاء حساسة من جسد فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، ووعدها بترتيب لقاء في تركيا والحجز لها فندق وإرسال تذكرة الطيران بهدف إقامة علاقة محرمة معها.

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