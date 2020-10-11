«المنيا» تواصل استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء

استردت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، 11 قيراطا مخصصة لبناء مدرسة، وتم تحويل المعتدي للنيابة العسكرية، وفي مركز مطاي، تم إزالة حالتين في المهد بحوض بشارة منبال وسيلة الغربية.ومن ناحيته، أكد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام العطلات والأجازات الرسمية، مناشدا المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، مؤكدا أن نهاية أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.وأضاف أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم إيقاف حالة مباني بالدور التاسع بشارع الجيش بمدينة ملوي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.