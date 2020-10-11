«الشرقية» تستقبل 122 ألف طلب تصالح حتى 10 أكتوبر

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح على مخالفات البناء إلى 50 جنيها للمتر بالقرى، وخصم 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبة 35% داخل مراكز ومدن محافظة الشرقية، جاء لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير عليهم.وثمن المحافظ، الجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية في التيسير على المواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء العشوائي.جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة، استقبلت 122 ألفا و111 طلبا حتى 10 أكتوبر الجاري، وما زال يتوافد آلاف المواطنين يوميًا على المراكز التكنولوجية، لسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.