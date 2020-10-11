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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 19 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بإدفو (صور)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:58 م
لحوم مذبوحة
لحوم مذبوحة
أسوان_إسراء توفيق
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شن أطباء المجازر بإدارة إدفو البيطرية حملة تفتيش مكبرة على أسواق اللحوم على مستوى قرى ومدينة إدفو، وجاء ذلك في إطار المرور وتكثيف الحملات على أسواق الجزارة واللحوم والمطاعم داخل نطاق دائرة محافظة أسوان، تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بتكليفات مشددة من الدكتور أحمد محمد صالح مدير عام مديرية الطب البيطري بأسوان.

وكانت الحملة مشكلة من كل من الدكتور ياسر سالمان، مدير مجزر المحاميد، والدكتور ربيع، مدير مجزر إدفو، وبمشاركة زملاء من جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٩.٨ كجم لحوم بلدي بقري، وكانت المخالفات ذبح خارج المجزر، وتم التحفظ على المضبوطات حين صدور قرار النيابة المختصة، بالإضافة إلى تحرير ٣ محاضر وجار اتخاذ اللازم بمعرفة النيابة المختصة.

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