السباح عمر حجازى يطلق «نقدر» لدعم صناع التحدى وذوى الاحتياجات الخاصة

يطلق السباح المصري العالمي عمر حجازي، مبادرة جديدة تحت عنوان "نقدر" لدعم صناع التحدي وذوي الاحتياجات الخاصة، في حفل كبير يقام بنادي 6 أكتوبر الرياضي مساء الجمعة القادم.يشارك في الحفل محافظ الجيزة وعدد كبير من قيادات وزاراتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وممثلي الأندية والاتحادات الرياضية ومجموعة من رجال الأعمال لتفعيل المبادرات الاجتماعية والمشاركة جنبًا إلى جنب مع متحدي الإعاقة على مستوى الجمهورية.وتهدف المبادرة إلى توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات الحركية وصناع التحدي وتوفير التأهيل النفسي لهم لدعمهم في توفير حياة كريمة والقدرة على مواجهة الحياة.ويذكر أن هذه ليست المبادرة الأولى التي يطلقها عمر حجازي عضو مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، حيث سبق له إطلاق عدة مبادرات مجتمعية لدعم متحدي الإعاقة باعتباره واحدًا من هؤلاء الأبطال الذين تحدوا الصعاب وتغلبوا على إعاقتهم ومنهم من حقق بطولات عالمية.وكان حجازي قد أطلق أيضًا مبادرات لدعم وتنشيط السياحة ودعم الشباب وكان أول مصري وعربي يعبر خليج العقبة بساقٍ واحدة وحقق أرقامًا قياسية في بطولة لندن للسباحة والرياضات المائية وحصد العديد من الحوائز والتكريمات من رئاسة الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة وأكاديمية ناصر العسكرية العليا والعديد من الاتحادات الرياضية.