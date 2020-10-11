دينا فؤاد: إشادة الرئيس السيسى بدورى فى «الاختيار» أعلى وسام فى حياتى

أعربت وجه القمر دينا فؤاد عن سعادتها الكبيرة بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها أثناء تكريمه أبطال مسلسل «الاختيار»، حيث أشاد الرئيس بدور النجمة دينا فؤاد، ووجه لها الشكر على تجسيدها دور زوجة هشام عشماوي، قائلًا: «مش هنسى دورك أبدًا»، موجها لها التحية ولكل أبطال مسلسل «الاختيار»، وأضاف الرئيس: «قدمتم صورة حقيقية لما يحدث على الأرض وأرجو أن تتقبلوا شكري نيابة عن كل المصريين».واعتبرت وجه القمر دينا فؤاد أن تكريم الرئيس تاج فوق رأسها، وقالت: «هذا التكريم لا يضاهيه تكريم، وأعتبره وسامًا على صدري، وأهم تقدير في حياتي»، مؤكدة أن هذه الإشادة تحملها مسئولية أكبر في اختيار أدوارها الفترة المقبلة.ووجهت دينا فؤاد، خلال كلمتها في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، تحت عنوان «أكتوبر ٧٣ رمز البقاء والنماء»، التي تأتي تزامنا مع الاحتفالات بمرور ٤٧ عاما على انتصارات أكتوبر بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة، التهنئة للرئيس السيسي وقالت: «كل سنة وسيادتك طيب كل سنة الشعب المصري في أمن وأمان كل سنة وجيشنا العظيم رافع راسنا قدام العالم كله كل سنة وأهالي الشهداء فخورين بأولادهم اللي ضحوا بدمهم من أجل تراب مصر».وأضافت دينا فؤاد: «فخورة إني بتكرم قدام سيادتك من القوات المسلحة في يوم انتصارات أكتوبر العظيم وفخورة بمشاركة لو بسيطة في مسلسل (الاختيار) كانت أهم رسالة لأطفالنا وشبابنا وجيل المستقبل كان لازم يعرفوا إحنا مين وبنحارب إيه؟».مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومن إخراج بيتر ميمي.