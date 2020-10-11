توقعات الأبراج عن يوم الأحد 11 أكتوبر 2020

- الحمل



- الثور



- الجوزاء



- السرطان



- الأسد



- العذراء



- الميزان



- العقرب



- القوس



- الجدي



- الدلو



- الحوت



قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020، على النحو التالي:مهنيًا: الحظ الممتاز يكون حليفك ويغير الاتجاهات نحو الأفضل بعد سلسلة من التعثرات غير المبرّرة.عاطفيًا: لا تصدر الأحكام السريعة على الشريك لمجرد فرض هيبتك، فقد تصاب بخيبة أمل كبيرة.صحيًا: لا تهمل كل ما يقوله لك الأصدقاء بشأن صحتك، أنت وحدك ستكون الخاسر.مهنيًا: يشهد هذا اليوم بعض الأحداث المربكة، وهذا ما يجعلك تعيش تجربة دقيقة مرتبطة بظروف العمل فكن جاهزًا لذلك.عاطفيًا: تلتقي الشخص الذي ترتاح إليه، ما يشعرك بسعادة كبيرة بعد فترة صعبة أمضيتها أخيرًا.صحيًا: تحاول ابتداء من اليوم التخفيف من تناول الطعام ليلًا واعتماد نظام غذائي صحي.مهنيًا: تتكلل جهودك بالنجاح وتتعاطى مع الأمور الحياتية بانفتاح وتكون المواعيد المهنية جيدة.عاطفيًا: يوم جميل مع الشريك يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم تنازلات خفيفة لتخطي بعض العثرات.صحيًا: تبدأ منذ اليوم استعداداتك لممارسة الرياضة يوميًا بعدما أصبح الوضع الصحي لا يحتمل.مهنيًا: تفرح بشعبيتك المتواصلة وبدعم الأصدقاء والمجموعات لك وتزدهر أعمالك التي تتعلّق بالآخرين سواء أكانت العلاقة مباشرة معهم أم غير مباشرة.عاطفيًا: لا تتردّد في طرح الأفكار التي تراودك تجاه الشريك، وعبّر له عن حقيقة مشاعرك نحوه.صحيًا: تشارك مع أفراد العائلة والمقرّبين نشاطاتهم الرياضية المتنوعة، ورافقهم في رحلاتهم ونزهاتهم.مهنيًا: الأمور أصبحت أكثر تنظيمًا من السابق، وهذا يعدّ مكسبًا لك ونقطة إضافية تسجل لمصلحتك.عاطفيًا: حاول أن تفسح في المجال للشريك للتعبير عن وجهة نظره، وقد تكون نصائحه مهمة وفي مكانها الصحيح.صحيًا: القيادة ساعات طويلة تسبب لك آلامًا في الظهر، فحاول أن تخفف منها واستعض عنها بالمشي.مهنيًا: يصعب عليك إعادة تصحيح المسار أو العودة عن قرار ما، تفادَ إثارة المشكلات، ولا تتدخل في شؤون الآخرين.عاطفيًا: لا تستمع إلى أقاويل الآخرين عن الحبيب وثق بأنه صادق ومخلص لك على الدوام.صحيًا: من أراد المحافظة على صحة سليمة عليه القيام بما يلزم ليتوصل إلى ذلك، هذا هو المطلوب منك اليوم.مهنيًا: يحالفك الحظ تدريجيًا وتزول بعض الهموم ويطمئن بالك، ويكون الجو واعدًا بانفراجات واسعة.عاطفيًا: أمل التغيير في نمط حياتك العاطفية كبير جدًا، بعدما تعرّفت إلى شريك جديد.صحيًا: تميل إلى التخلّي عن العزلة والاختلاط بالآخرين للتخلص من حالة نفسية كئيبة تلازمك منذ مدة.مهنيًا: لا تلعب بالنار أيها الحساس الرقيق، لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فقط، بل ستشعل أعصابك واستقرارك.عاطفيًا: يوم جميل تظهر فيه العواطف النبيلة التي تهيىء للاستقرار والارتباط. صحيًا: مهما حاول الآخرون ثنيك عن القيام بالرياضة لن ينجحوا، ولا سيما أنك حريص على صحتك.مهنيًا: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة التحديات، قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك.عاطفيًا: نبش الدفاتر القديمة يعيد فتح صفحات الماضي المزعج، فحاول أن تبقى بعيدًا عنها فهي لن تنفعك بشيء.صحيًا: بدأت تحصد ثمار الحمية التي اتبعتها وطبقتها بحذافيرها لتتخلص من السمنة المفرطة.مهنيًا: قد تشعر ببعض التعب الذي يقلق راحتك، لكنّ الأمر ليس بالخطورة التي تتصوّرها ويمكن معالجته.عاطفيًا: علاقة عاطفية تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه.صحيًا: تتفوق على مصاعبك الصحية بالتفاؤل والأمل الكبير، وتعيش أجمل حياتك.مهنيًا: يوم دقيق تواجه فيه بعض المشكلات، لكن مع عدم التسرّع يمكنك تخطّي الموضوع، عليك الاستفادة من هذا الدرس. ‏عاطفيًا: تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو كامل.صحيًا: خفف من التدخين لأنه قد يورطك في مشاكل صحية أنت بغنى عنها ولا سيما اليوم.مهنيًا: تعيش يوما جيدا ما يعني بدايات جديدة قرارات جديدة انقلابات ايجابية في المسيرة المهنية والمالية والعائليةعاطفيًا: إذا كنت واثقًا بخطواتك المستقبلية مع الشريك، فلا تتردّد في مصارحته بنيّاتك تجاهه.صحيًا: تتخلّى عن كل شيء بغية الاهتمام بوضعك الصحي والتخلّص من السمنة المفرطة.