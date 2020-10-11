محافظ شمال سيناء: افتتاح مشروعات قيمتها أكثر من مليار جنيه

أعلن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، افتتاح عدد من المشروعات والمرافق الخدمية لصالح المواطنين، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، منوهًا بأن ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بأهالي سيناء وخاصة شمال سيناء، من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية في شتى القطاعات الخدمية والتنموية.وأكد المحافظ- في تصريح اليوم الأحد- حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير كل احتياجات المحافظة والاهتمام بتحقيق مطالب أبنائها وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال دعم مرافق الخدمات وإقامة المشروعات لهم، والتوجيه بتطوير الخدمات لأهالي المحافظة، لافتا إلى أن هناك الكثير من المشروعات في مختلف المجالات من إسكان وطرق ومدارس ومستشفيات ومنازل ومرافق متعددة تصب كلها في صالح المواطنين ودعم الخدمات المقدمة لهم.وأوضح المحافظ أنه تم التركيز على المشروعات التنموية ودعم المرافق، والعمل على تيسير سبل الحياة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم افتتاح ووضع حجر الأساس لمشروعات قيمتها 873.2 مليون جنيه بتمويل من الدولة ومختلف الوزارات والأجهزة الخدمية إلى جانب 20 مليون دولار مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية لدعم وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.وقال إن مشروعات افتتاح المرحلة الأولى لتطوير العريش، والتي ضمت 5 ميادين بالعريش تكلفت 50 مليون جنيه، إضافة إلى رافع مياه كرم أبونجيلة بالعريش بتكلفة 150 مليون جنيه، ومركز شباب شهداء الروضة بتكلفة 15 مليون جنيه، محطة رافع مياه الروضة بتكلفة 8.2 ملايين جنيها، محطة تحلية مياه الشيخ زويد بتكلفة 100 مليون جنيه، حديقة الكوثر بالشيخ زويد بتكلفة 2.5 مليون جنيه، مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي بالشيخ زويد بتكلفة 11 مليون جنيه، مسجد عمرو بن العاص بالعريش بتكلفة 3.5 ملايين جنيه، والمرحلة السادسة من مشروع إعادة تأهيل وترميم وإعادة بناء عمارات التعاونيات بالمساعيد لعدد 26 عمارة بتكلفة 110 ملايين جنيه، وعدد 25 منزلا بدويا بنخل تكلفت 12.5 مليون جنيه إلى جانب افتتاح محطة مياه الريسة بالعريش بتكلفة 11 مليون دولار، و3 محطات لتحلية المياه في كل من بغداد وصدر الحيطان والحسنة بوسط سيناء بتكلفة 3 ملايين دولار لكل محطة.من جهة أخرى، تم وضع حجر الأساس لإقامة مدرسة ثانوية صناعية ببئر العبد تتكلف 9.5 ملايين جنيه، مشروع الصرف الصحي ببئر العبد بتكلفة 375 مليون جنيه، ومدرسة ثانوية صناعية فى الحسنة بوسط سيناء تتكلف 26 مليون جنيه.