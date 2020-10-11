رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ شمال سيناء: افتتاح مشروعات قيمتها أكثر من مليار جنيه

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:41 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة
أ ش أ
طباعة
أعلن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، افتتاح عدد من المشروعات والمرافق الخدمية لصالح المواطنين، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، منوهًا بأن ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بأهالي سيناء وخاصة شمال سيناء، من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية في شتى القطاعات الخدمية والتنموية.

وأكد المحافظ- في تصريح اليوم الأحد- حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير كل احتياجات المحافظة والاهتمام بتحقيق مطالب أبنائها وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال دعم مرافق الخدمات وإقامة المشروعات لهم، والتوجيه بتطوير الخدمات لأهالي المحافظة، لافتا إلى أن هناك الكثير من المشروعات في مختلف المجالات من إسكان وطرق ومدارس ومستشفيات ومنازل ومرافق متعددة تصب كلها في صالح المواطنين ودعم الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ أنه تم التركيز على المشروعات التنموية ودعم المرافق، والعمل على تيسير سبل الحياة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم افتتاح ووضع حجر الأساس لمشروعات قيمتها 873.2 مليون جنيه بتمويل من الدولة ومختلف الوزارات والأجهزة الخدمية إلى جانب 20 مليون دولار مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية لدعم وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.

وقال إن مشروعات افتتاح المرحلة الأولى لتطوير العريش، والتي ضمت 5 ميادين بالعريش تكلفت 50 مليون جنيه، إضافة إلى رافع مياه كرم أبونجيلة بالعريش بتكلفة 150 مليون جنيه، ومركز شباب شهداء الروضة بتكلفة 15 مليون جنيه، محطة رافع مياه الروضة بتكلفة 8.2 ملايين جنيها، محطة تحلية مياه الشيخ زويد بتكلفة 100 مليون جنيه، حديقة الكوثر بالشيخ زويد بتكلفة 2.5 مليون جنيه، مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي بالشيخ زويد بتكلفة 11 مليون جنيه، مسجد عمرو بن العاص بالعريش بتكلفة 3.5 ملايين جنيه، والمرحلة السادسة من مشروع إعادة تأهيل وترميم وإعادة بناء عمارات التعاونيات بالمساعيد لعدد 26 عمارة بتكلفة 110 ملايين جنيه، وعدد 25 منزلا بدويا بنخل تكلفت 12.5 مليون جنيه إلى جانب افتتاح محطة مياه الريسة بالعريش بتكلفة 11 مليون دولار، و3 محطات لتحلية المياه في كل من بغداد وصدر الحيطان والحسنة بوسط سيناء بتكلفة 3 ملايين دولار لكل محطة.

من جهة أخرى، تم وضع حجر الأساس لإقامة مدرسة ثانوية صناعية ببئر العبد تتكلف 9.5 ملايين جنيه، مشروع الصرف الصحي ببئر العبد بتكلفة 375 مليون جنيه، ومدرسة ثانوية صناعية فى الحسنة بوسط سيناء تتكلف 26 مليون جنيه.

موضوعات متعلقة

أسباب تحفزك لتناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا

«الرى» تعلن الاستنفار العام: نستعد لفيضان عالٍ يستمر لمنتصف نوفمبر

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

الصور

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

الأكثر قراءة

ننشر صورة ضوئية من جواز سفر شقيق حسن مالك المتهم بتمويل الإخوان

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

الإعلامى محمد فودة يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده: دمت قاهرا للزمن

في حدث فلكي استثنائي.. المريخ أكثر إشراقًا في السماء بعد غدٍ

الضباع مهددة بالانقراض في الجزائر

جزيرة في كوستاريكا تتحول من سجن قاتم إلى جنة سياحية

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد بـ«ثقافة الجيزة»

مبيعات «قصور الثقافة» بمعرض الإسكندرية للكتاب تصل لـ99 ألف جنيه

قبل افتتاحه.. تعرف على كل تفاصيل الدورة الـ59 لصالون الشباب

الاحتفاء بكولومبيا في ثالث أمسيات «علاقات ثقافية»