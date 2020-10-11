الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة مع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مع رياح نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع وجود شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية للبلاد.وأوضح خبراء الأرصاد أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 30 21الإسكندرية 28 22وادي النطرون 29 22طنطا 30 21شبين الكوم 30 21دمنهور 29 22بلطيم 29 22مطروح 27 21السلوم 28 20سيوة 30 19بورسعيد 29 23دمياط 28 22الزقازيق 30 22المنصورة 30 22الإسماعيلية 31 22السويس 31 22العريش 29 23رفح 29 22رأس سدر 31 23نخل 30 17نويبع 34 26طابا 30 22كاترين 33 16الطور 35 23شرم الشيخ 35 28الغردقة 35 25مرسى علم 35 25الفيوم 32 22بني سويف 33 22المنيا 34 23أسيوط 35 22سوهاج 37 22قنا 38 23الأقصر 29 25أسوان 40 25إدفو 40 24أبوسمبل 40 27الوادي الجديد 40 26شلاتين 36 28أبورماد 35 27حلايب 33 29رأس حدربة 35 26