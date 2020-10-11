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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

الإعلامى محمد فودة يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده: دمت قاهرا للزمن

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:33 م
محمد فودة وعمرو دياب
محمد فودة وعمرو دياب
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هنَّأ الإعلامي والكاتب محمد فودة، النجم والميجا ستار عمرو دياب، بعيد ميلاده، واصفًا إياه بأنه «قاهر الزمن».

وكتب فودة عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «الاحتفال بعيد ميلاد عمرو دياب قد يراه البعض مناسبة عادية مثلها مثل أي احتفال من هذا النوع، بينما أراه احتفالًا ليس لشخص عمرو دياب قاهر الزمن، بل هو احتفال بتلك النقلة النوعية التي شهدتها الأغنية المصرية على يديه».

وأضاف: «منذ أول ظهور له وهو يضع نصب عينيه هدف محدد وهو التميز والتفرد وعدم الانسياق وراء أي شيء يبعده عن البقاء في القمة، فأصبح بالفعل هو (قاهر الزمن) حيث كان وما زال وسيظل يقف على أرض صلبة وبمثابة حائط الصد الأول لتلك المحاولات المستميتة التي تستهدف تهميش الأغنية المصرية ومحوها من الوجود، ولكن بفضل ما يقدمه بشكل دائم من غناء وطرب أصيل ستظل الأغنية المصرية قوية وشامخة في عنان السماء».

وتابع: «لم يكن الصديق العزيز عمرو دياب مجرد مطرب يقف على خشبة المسرح ليقدم أغنية هنا وأخرى هناك، بل تحول بالفعل لحالة خاصة جدًا من الفن الجميل.. فأغنياته تمتع الكبار والصغار على حد سواء كما لم يتوقف نبع إبداعه عند جيل معين، بل نراه دائمًا وهو يفيض إبداعًا يتجدد ويتطور ليصبح هذا الإبداع الجميل صالحًا لكل زمان وممتعًا لكل الأجيال».

واختتم الإعلامي محمد فودة حديثه عن قاهر الزمن عمرو دياب قائلًا: «في مناسبة عيد ميلاده أقول له دمت يا صديقي ودام إبداعك وتميزك وتفردك بما تقدمه من فن جميل، دمت قاهرًا للزمن وقاهرًا للمستحيل ودام وجودك متربعًا على ساحة الغناء لتمتع الصغار والكبار على حد سواء».

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