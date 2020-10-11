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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 200 طن قمامة ومخلفات صلبة فى أبوقرقاص بالمنيا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:31 م
رفع القمامة والمخلفات
رفع القمامة والمخلفات الصلبة
المنيا ـ على حسين
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نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة من المقلب الوسيط غرب المدينة ونقلها إلى المقلب العمومي بالصحراوي الغربي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع كافة المخلفات والحفاظ على المظهر اللائق للمركز لتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

من جهته، أوضح محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن رفع 200 طن تراكمات ومخلفات صلبة وقمامة بالمقلب الوسيط غرب المدينة ونقلها إلى المقلب العمومي بالصحراوي الغربي، وأكد رئيس المركز أن هذه الحملة تأٔتي في إطار متابعة العمل اليومي والمستمر لتنفيذ الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المركز، والتي تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة، والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدة المحلية للمدينة والقرى حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين، وحفاظًا على المظهر الحضاري لمدينه أبوقرقاص.

ومن جهة أخرى، واصلت الوحدة المحلية لمركز أٔبوقرقاص، أعمال كسح المياه الجوفية بمدرسة طلعت حرب بقرية منسافيس.

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