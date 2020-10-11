رفع 200 طن قمامة ومخلفات صلبة فى أبوقرقاص بالمنيا
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:31 م
المنيا ـ على حسينطباعة
نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة من المقلب الوسيط غرب المدينة ونقلها إلى المقلب العمومي بالصحراوي الغربي.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع كافة المخلفات والحفاظ على المظهر اللائق للمركز لتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.
من جهته، أوضح محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن رفع 200 طن تراكمات ومخلفات صلبة وقمامة بالمقلب الوسيط غرب المدينة ونقلها إلى المقلب العمومي بالصحراوي الغربي، وأكد رئيس المركز أن هذه الحملة تأٔتي في إطار متابعة العمل اليومي والمستمر لتنفيذ الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المركز، والتي تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة، والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدة المحلية للمدينة والقرى حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين، وحفاظًا على المظهر الحضاري لمدينه أبوقرقاص.
ومن جهة أخرى، واصلت الوحدة المحلية لمركز أٔبوقرقاص، أعمال كسح المياه الجوفية بمدرسة طلعت حرب بقرية منسافيس.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع كافة المخلفات والحفاظ على المظهر اللائق للمركز لتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.
من جهته، أوضح محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن رفع 200 طن تراكمات ومخلفات صلبة وقمامة بالمقلب الوسيط غرب المدينة ونقلها إلى المقلب العمومي بالصحراوي الغربي، وأكد رئيس المركز أن هذه الحملة تأٔتي في إطار متابعة العمل اليومي والمستمر لتنفيذ الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المركز، والتي تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة، والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدة المحلية للمدينة والقرى حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين، وحفاظًا على المظهر الحضاري لمدينه أبوقرقاص.
ومن جهة أخرى، واصلت الوحدة المحلية لمركز أٔبوقرقاص، أعمال كسح المياه الجوفية بمدرسة طلعت حرب بقرية منسافيس.