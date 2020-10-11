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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: 3 حالات وفاة و580 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:41 م
الكويت كورونا
الكويت كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 حالات وفاة، و580 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 658 حالة، وعدد المصابين إلى 111 ألفا و116 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد- 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أن هناك 140 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2717 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 781 ألفا و255 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين للالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت، أمس السبت، عن تسجيل 6 حالات وفاة، و492 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

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