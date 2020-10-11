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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الهضيبي: الرئيس حرص على مبدأ المصارحة حول تحديات الدولة المصرية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:29 م
الهضيبي
الهضيبي
إسلام نصير
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ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، مشيرا إلى إنه أعلن أمام العالم أجمع بأن مصر لن تكون هزيمتها بحرب من الخارج، وأن الجيل الرابع والخامس من الحروب موجود بالفعل ويقوم على التشكيك في قدرات الشعب وقياداته، وأن الدولة المصرية تدرك حجم المخاطر والتحديات التي تحاك ضدها للنيل من استقرار شعبها والعبث بالمقدرات والثروات التي بذل فيها كل مصري مجهودا ودفع ضريبة هذه التنمية.

وأوضح الهضيبي، في بيان له، أن الرئيس حرص في حديثه أن يكون واضحا في مواقفه تجاه القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، وهو ما يشير إلى أن مصر تسير على الطريق االصحيح.

وأكد أن مبدأ المكاشفة الذي اتبعه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شعبه وطد به علاقته بكل مصري وأصبح كل خطوة تأخذها القيادة السياسية يسبقها دعم وتأييد نحو البناء والتنمية واستمرار تحقيق النهضة الشاملة في مختلف القطاعات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر تواجه حربا شرسة لتعطيلها عن مسار خططتها التنموية والبناءه، بهدف إحداث حالة من الفراغ والتأثير على الرأي العام واستخدامه أداة لتدمير الدولة وإسقاط مؤسساتها لتحقيق أهداف دعاة التخريب الدنيئة التي تسعى جاهدة بكل ما تمتلك من أموال ودعم للنيل من أمن مصر واستقرارها.

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