العراق: استئناف رحلات الطيران من وإلى إيران بدءًا من غد

أعلن وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الأحد، عن عودة حركة الطيران واستئناف حركة الرحلات المجدولة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من وإلى قطاعات جمهورية إيران بدءًا من الغد.وقال الشبلي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن استئناف الرحلات تم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل سلطة الطيران الإيرانية لتشغيل الرحلات المباشرة بغداد والنجف باتجاه مشهد وطهران وبالعكس، والتي توقفت لمدة استمرت من 25 سبتمبر الماضي وحتى 8 أكتوبر الحالي، وذلك بطلب من السلطات الإيرانية.وأكد حرص الوزارة وإدارة النقل العراقي على إعادة العمل بهذا الخط المهم، مع تعزيز إجراءاتها الوقائية والالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال تنفيذ الرحلات، إضافة إلى التعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني العراقية ومنظمات الطيران العالمية للوقاية من خطر الإصابة بوباء "كورونا".