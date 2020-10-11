هيئة نظافة القاهرة تواصل أعمالها لتجميل العاصمة
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:26 م
مصطفى عبداللهطباعة
واصلت هيئة نظافة القاهرة اليوم أعمالها الخاصة تنظيف عدد من الشوارع بمختلف الأحياء، ويعرض "الدستور " في تقريره أعمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة ليوم 11 اكتوبر.
- حملة نظافة وتجريد ورفع نواتج التجريد بشارع إسحاق يعقوب وتفرعاته.
- تنظيف حول فيلا مختار ومنطقة اسبيكو بالكامل السلام ثان النهضة.
- تنظيف شارع نادى الطلائع السلام ثان النهضة.
- تجريد وتنظيف شارع الجمهورية وشارع الحب وسوق الجمهورية ومدرسة الصنايع السلام ثان النهضة.
- تنظيف وتجريد حول التوحيد والنور آخر شارع نهضة مصر السلام ثان النهضة.
- تنظيف شارع القصبجى وكابينة القصبجى السلام ثان النهضة.
- تنظيف شارع نهضة مصر السلام ثان النهضة ورفع المخلفات منه.
- حملة نظافة وتجريد ورفع نواتج التجريد بشارع إسحاق يعقوب وتفرعاته.
- تنظيف حول فيلا مختار ومنطقة اسبيكو بالكامل السلام ثان النهضة.
- تنظيف شارع نادى الطلائع السلام ثان النهضة.
- تجريد وتنظيف شارع الجمهورية وشارع الحب وسوق الجمهورية ومدرسة الصنايع السلام ثان النهضة.
- تنظيف وتجريد حول التوحيد والنور آخر شارع نهضة مصر السلام ثان النهضة.
- تنظيف شارع القصبجى وكابينة القصبجى السلام ثان النهضة.
- تنظيف شارع نهضة مصر السلام ثان النهضة ورفع المخلفات منه.