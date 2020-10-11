هيئة نظافة القاهرة تواصل أعمالها لتجميل العاصمة

واصلت هيئة نظافة القاهرة اليوم أعمالها الخاصة تنظيف عدد من الشوارع بمختلف الأحياء، ويعرض "الدستور " في تقريره أعمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة ليوم 11 اكتوبر.- حملة نظافة وتجريد ورفع نواتج التجريد بشارع إسحاق يعقوب وتفرعاته.- تنظيف حول فيلا مختار ومنطقة اسبيكو بالكامل السلام ثان النهضة.- تنظيف شارع نادى الطلائع السلام ثان النهضة.- تجريد وتنظيف شارع الجمهورية وشارع الحب وسوق الجمهورية ومدرسة الصنايع السلام ثان النهضة.- تنظيف وتجريد حول التوحيد والنور آخر شارع نهضة مصر السلام ثان النهضة.- تنظيف شارع القصبجى وكابينة القصبجى السلام ثان النهضة.- تنظيف شارع نهضة مصر السلام ثان النهضة ورفع المخلفات منه.