استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات المكثفة بأحياء بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، استمرار الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، وأوضح المحافظ أن حي الزهور شهد حملة مكبرة تم خلالها المرور بمنطقة الـ٥٠٠٠ وحدة ومنطقة شباب الخريجين ومنطقة تعاونيات حسن عمار وتم غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية والتنبيه بعدم مزاولة هذا النشاط حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأشار المحافظ إلى استمرار حملات الإشغالات بنطاق حي الشرق، حيث تمت إزالة إشغالات وبائعي الملابس المستعملة حول محيط السكة الحديد للقضاء على الإشغالات التي تعوق نهر الطريق للمارة والسيارات وللحفاظ على توسعة الشارع وعدم إشغال الطريق العام.وبنطاق حي المناخ، أكد المحافظ أنه تم إزالة اللافتات والإعلانات والملصقات المخالفة على الحوائط وعلى أعمدة الإضاءة والأسوار بنطاق حى المناخ من خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة جميع اللافتات والإعلانات المخالفة والملصقات بالشوارع والأسوار وأجناب العمارات وأعمدة الإضاءة العامةفي إطار الخطة الموضوعة من الحى للتجميل والقضاء على التشوه البصرى الذي تحدثه اللافتات والإعلانات العشوائية بالشوارع والميادين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وأشار محافظ بورسعيد أن مدينة بورفؤاد شهدت حملة صباحية بمحيط سوق بورفؤاد المطور وذلك برفع كل الإشغالات من الطريق وإزالة التند الغير قانونية والتزام المحلات بالمساحة المقررة إليهم مع المتابعة والمرور على مدار اليوم لعدم مخالفة التعليمات، مشددا على تواصل جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة أي تعديات أو مخالفات، والتأكيد على استمرار الحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة.وفي حي الضواحي شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي حملة ليلية موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات ومراجعه رخص المحلات ورصد المخالفات البيئية ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي العامة والكافيهات بعدد من مناطق وشوارع الحي وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات والتي تعيق مرور المشاة على الرصيف.