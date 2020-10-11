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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عضو بشبكة تجارة أعضاء دولية.. إحالة ممرض بمستشفى العباسية للجنايات

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:30 م
محكمة
محكمة
محمد عيسى
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قررت النيابة العامة اليوم الأحد، إحالة "أيمن. ا" مشرف تمريض مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 1600000 جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طائلة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، بقدر لا يتناسب مع موارد وظيفته واستغلالها في تحقيق ثروة عجز عن إثبات مصدرها المشروع.

وكان النائب العام السابق أمر بإحالة 41 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، من ضمنهم هذا المتهم بتهمة ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، والتزوير والتربح من أعمال الوظيفة العامة، حيث كشفت تحقيقات فريق نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسى المحامي العام الاول لنيابة الأموال العامة العليا ضلوع مجموعة كبيرة من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية.

حيث كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين بالتعاون مع مجموعة من السماسرة والوسطاء واثنين من العاملين ببنك الدم قاموا بإجراء عدد 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، ومن بينها زراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب، وذلك باستئصال أعضاء الكلى من المواطنين المصريين وشرائها منهم بمبالغ مالية تراوحت بين 10 إلى 15 ألف جنيه، في حين أن هؤلاء المرضى الأجانب كانوا يحصلون منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 80 إلى 120 ألف دولار للمريض الواحد.

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