بالأسماء.. تعيين 9 مديرين عموم جدد في جامعة بنها

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات وزارية بتعيين 9 مديرين عموم جدد بجامعة بنها.وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن القرارات شملت تعيين محمود سيد أحمد عبيد مديرًا عامًّا لمكتب رئيس الجامعة، وتعيين وائل عربي مكي مديرًا عامًّا للإدارة العامة للأمن، وخالد مصطفى أحمد أمينًا لكلية الهندسة بشبرا بدرجة مدير عام، ومحمد مصطفى عبدالعزيز مديرًا عامًّا للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.كما شملت القرارات تعيين عمر محمد منيب مديرًا عامًّا للعلاقات العامة والإعلام، وتعيين حازم أمين السيد مديرًا عامًّا لحسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وتعيين محمد إبراهيم غنيمة أمينًا لكلية الزراعة بدرجة مدير عام، وتعيين السيد المغاورى محمد أمينًا لكلية التربية بدرجة مدير عام، وتعيين هويدا فوزى أحمد أمينًا لكلية الآداب بدرجة مدير عام.