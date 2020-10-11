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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدا.. أمير كرارة وبيتر ميمي يكشفان أسرارهما لـ«صاحبة السعادة»

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:50 م
أمير كرارة وبيتر
أمير كرارة وبيتر ميمي
منار إبراهيم
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يكشف كل من الفنان أمير كرارة، والمخرج بيتر ميمي، العديد من أسرار حياتهما الفنية خلال حلقة غد الإثنين، من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنان إسعاد يونس، والذي يعرض على شاشة قناة dmc.

ويتحدث الثنائي عن سبب تكرر تعاونهما معًا، كما يكشفان بدايتهما الفنية لكل منهما على حدة، ويتحدثان عن العديد من المواقف الطريفة والصعبة التي مرا بها في حياتهما الفنية، وعن كواليس مسلسل "الاختيار" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وكانت الفنانة إسعاد يونس، قد استضافت الأسبوع الماضي، الفنان أحمد زاهر، وأسرته بالكامل، وأثارت الحلقة ضجة واسعة ونجاحا كبيرا، كما قدمت حلقة مع لاعبة التنس العالمية المصرية ميار شريف، بعد أن حققت أكبر نصر مصري في التنس على مدار الأيام الماضية، وحققت الحلقة نجاحًا كبيرًا بعد انفرادها بالاستضافة الأولى لها.

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