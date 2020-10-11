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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فنان بدرجة طالب ثانوى يتغلب على مشكلاته بالرسم (صور)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:31 م
فنان بدرجة طالب ثانوى
فنان بدرجة طالب ثانوى
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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المواهب هي هبات من الله عز وجل خص بها بعض خلقه لتميّزهم عن أقرانهم من بني البشر، ليبدعوا ويظهروا عظمة الخالق، فتجد منهم ذا الحنجرة الذهبية في الغناء وذوي الكلمات التي تخاطب العقل في الشعر وذوي الإبداع في الرسم والتصوير.

وعلى الرّغم من وجود الموهبة، فإنها تحتاج إلى اكتشاف مبكر وصقل لها، خاصة لدى الأطفال والعمل على تنميتها داخل الأسرة والمدرسة.

عدسة «الدستور» انتقلت لاكتشاف عدد من المواهب التي يرعاها مركز رعاية الموهوبين التابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج وهو واحد ضمن المراكز الأربعة لرعاية الموهوبين تترأسه ميرفت درويش، مدير عام مركز الموهوبين والتعلم الذكي بسوهاج الذي تم تدشينه 2015 تحت إشراف من الدكتور هالة عبدالسلام خفاجي المشرفة على المراكز بالقاهرة.

"بارسم لما بكون متضايق ومخنوق" بهذه الكلمات عبر يوسف حاتم الطالب بالصف الأول الثانوى بمركز "المراغة" شمال محافظة سوهاج عن حبه لفن الرسم وكيف أصبحت موهبته دافعا للترويح عن نفسه ومساعدته في حل مشكلاته.

وأكد حاتم أن البورتريه يمكن أن يأخذ معه ساعتين كحد أقصى، أما إذا كان البورتريه يصف مشهدًا أو حدثا كبيرا فقد يستغرق معه ثلاثا لأربع ساعات، موضحًا أنه لا يجعل موهبته تأخذه من أولويات حياته الأكثر أهمية تعليمه ومذاكرته، حيث لا يُمارس هوايته سوى عقب انتهائه من ساعات المذاكرة اليومية، ويمارسها عادة وقت إجازته الدراسية، وعندما يكون عقله لا يستوعب شيئًا دراسيًا يفصل بضع ساعات برسم شيئًا ما يُخرجه مما هو فيه.

وتمنى الشاب الموهوب أن يكون مهندس ديكور يومًا ما وأن تصل أعماله إلى جميع محافظات الجمهورية ويشتهر على مستواها، كما يُريد أن يكون صاحب أكاديمية لتعليم فنون الرسم، ويُعلم الكثير من أبناء مصر كيف يبدعون برسمهم، وكيف يوصلون رسالتهم من خلال رسوماتهم، مختتمًا حديثه بالشكر لمركز رعاية الموهوبين لدعمه هو وباقي زملائه لتنمية مهاراتهم بالمشاركة في ورش العمل والمسابقات الفنية.

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