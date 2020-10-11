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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح المبنى التعليمي الجديد لتجارة القناة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:04 م
رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
مصطفى دياب
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افتتح الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، المبنى التعليمي الثالث لكلية التجارة والذى يقام على مساحة 2100م2 ويتكون المبنى من 4 طوابق ويضم مدرجين بسعة 1300 طالب وصالة امتحانات بسعة 400 طالب وطالبة.

بالإضافة إلى شبكة إنترنت كاملة للمبنى و٦٠ جهاز تكييف لجميع الغرف وأربع معامل صوتيات وحاسب آلي.

وقال الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، إن كلية التجارة تستعد لاستقبال طلاب البرامج المميزة وغير التقليدية الجديدة (BIS وFMI) بمبنى جديد يتكون من أربع طوابق الدور الأول والثانى مخصص لطلاب شعبة اللغة، أما الدور الثالث فيخصص للبرامج المميزة والغير تقليدية الجديدة، حيث يحتوي الدور على ٤ قاعات دراسية سعة القاعة ١٥٠ طالبًا، بالإضافة إلى ٤ قاعات للبرامج المهنية الـMBA والـDBA سعة القاعة من ٥٠ إلى ٦٠ طالبًا إلى جانب ٣٠ مكتبًا إداريًّا لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى مكاتب الهيكل الإدارى ومنسقى البرامج.

وأوضح رئيس الجامعة أن المبنى يضم أربع معامل، معملان حاسب آلي لطلاب برنامج BIS ومعملان صوتيات سعة المعمل ٢٦ طالبًا بمواصفات إلكترونية حديثة من شاشات ذكية ونظام wi-fi كامل للمبنى ومقاعد وأرضيات حديثة كما يضم المبنى مدرجين بسعة ٦٥٠ طالبًا للمدرج الواحد.
وأضاف الدكتور أحمد زكى أنه لأول مرة بجامعة قناة السويس يوجد بمبنى صالة للامتحانات بسعة ٤٠٠ طالب إلى جانب ٦٠ جهاز تكييف لجميع الغرف.

هذا وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى أن هذا المبنى يأتى نتاج عمل متواصل استغرق أكثر من ٢٤ شهرًا حرص خلالها على متابعة كل التجهيزات التى تمت على أعلى مستوى، وذلك لتقديم خدمة متميزة لطلاب البرامج الجديدة والمهنية وشعبة اللغة.

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