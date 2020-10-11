برلمانى يثمن مبادرة «التضامن» لتوصيل المعاشات لمنازل كبار السن

أشاد النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بمبادرة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تم البدأ فيها لتوصيل المعاشات للمنازل لمن أراد الحصول على هذه الميزة من أصحاب المعاشات في سن 80 عاما، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الاتفاق مع إحدى شركات التوصيل لتحديد الراغبين في توصيل معاشاتهم إلى منازلهم.وناشد مرشد، في بيان أصدره اليوم، الدكتورة نيفين القباج، الإسراع في تنفيذ خطتها التي تستهدف توصيل المعاشات لمنازل من هم في 75 و70 عاما، خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تؤكد الاهتمام والتقدير الكبيرين من الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب المعاشات لرد الجميل إليهم على ما قدموه من خدمات جليلة للوطن.وأشاد مرشد بتصريحات الدكتورة نيفين القباج التي أكدت فيها أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتحمل الإعفاء لكبار السن في كل وسائل النقل من مترو وأتوبيسات وسكة حديد بالتنسيق مع وزارة النقل، من خلال بطاقة الرقم القومي، مؤكدا أن هذه الخطوة لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى جميع المواطنين من كبار السن.