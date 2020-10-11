«القومى للأمومة والطفولة» يكشف إحصائيات «ختان الإناث»

كشفت جينا جورج، عضو المكتب الفنى لأمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن إحصائيات زواج القاصرات وختان الإناث فى مصر.ولفتت إلى أن هناك فتاة من بين ٢٠ فتاة فى الفئة العمرية من ١٥ إلى ١٧ عاما، تم تزويجها مبكرًا، وهناك ٦ فتيات فى عمر ١٧ عاما تعرضن لختان الإناث، كما بلغت نسبة التطبيب لختان الإناث نسبة ١٨٪.وأضافت أنه نتيجة لعدم تفعيل التشريعات خلال جائحة كورونا زادت نسبة الممارسات الضارة لختان الإناث.وأوضحت أنه يتم العمل مع مكتب النائب العام لوضع تشريع جديد لتغليظ عقوبات ختان الإناث وزواج الأطفال عبر برنامج مشترك مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس القومى للأمومة والطفولة، الآن، لإطلاق حملة "أمانى دوت كوم" لحماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع اليوم العالمى للطفولة وذلك بمشاركة اليونيسيف ووفد الاتحاد الأوروبى.