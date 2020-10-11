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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسوان: رفع كفاءة ورصف طريق السماد بـ151 مليون جنيه

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:31 م
رصف الطرق
رصف الطرق
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وجه محافظ أسوان أشرف عطية رئيس مركز ومدينة أسوان طارق لطفي، بالتنسيق مع الجهات المختصة بطريق السماد بمدينة أسوان للإسراع في إنهاء أعمال مد وتركيب شبكات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء كما وجه بإدخال شبكات الغاز الطبيعي للمناطق السكنية الواقعة شرق الطريق بالحكروب والناصرية وخور عواضة وذلك تمهيدًا لأعمال رفع الكفاءة والرصف بطول 8 كيلومترات ضمن الخطة الإضافية للرصف باعتمادات 1ر151 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم الأحد - بأن تنفيذ أعمال رصف طريق السماد سيتوازى مع تحويل حركة سير النقل الثقيل تجاه الطريق الصحراوي الشرقي الجديد العلاقي كوبري أسوان الملجم والذى يجري إنشاؤه بطول 23 كم بتكلفة تصل إلى 800 مليون جنيه والذي سيتم تنفيذه بنظام الرصف الخرساني لتحمل الأوزان الثقيلة لسيارات نقل الخامات المحجرية.

وكلف محافظ أسوان مشروع النظافة التابع لمجلس مدينة أسوان بالاستمرار في جرد ورفع الأتربة في المواقع التي لا تشهد أعمال بنية أساسية لتسهيل الحركة المرورية، بجانب رفع القمامة والمخلفات على طول مصرف السيل من خلال 3 ورديات عمل وعلى مدار الـ24 ساعة.

ومن جانبه، أكد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان بأن طريق السماد هو أحد أهم المحاور المرورية في الجانب الشرقي للمدينة والذي يشهد كثافة مرورية وخاصة سيارات النقل الثقيل المحملة بأطنان من كتل الجرانيت والرخام والمواد المحجرية المختلفة مما أدى لسوء حالة الطريق، علاوة على تراكمات الأتربة الناتجة من أعمال الحفر لشبكات البنية التحتية، مضيفًا بأنه بالنسبة للشوارع الداخلية والتي لا يوجد بها أعمال بنية أساسية يتم بشكل يومي ومتدرج تنفيذ أعمال رفع المخلفات وجرد الأتربة مثل طرق وشوارع كيما والسيل الجديد وكلية التربية والنفق.

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