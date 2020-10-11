عاتبها والدها على كثرة حديثها بالموبايل فحاولت شنق نفسها بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول محاولة انتحار طالبة بشنق نفسها بإيشارب، بسبب معاتبه والدها لها لكثرة التحدث في الهاتف المحمول، وسؤال المجني عليها عقب مثولها للشفاء.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة، يفيد بوصول "مروة.م.م"، 15 سنة، طالبة، إلى المستشفى، مصابة بسحجات حول الرقبة، وصعوبة في التنفس، وجارٍ محاولة إسعافها.على الفور، انتقل فريق من ضباط مباحث القسم، إلى محل الواقعة، وبسؤال والد الطالبة، قرر أن تلك الإصابات إثر محاولة قيام ابنته بالانتحار بـ"لف إيشارب حول رقبتها من طرف، والآخر مثبت بمسمار حديدي بغرفة نومها"، وقام بإنزالها ونقلها للمستشفى.وأكد الوالد حدوث ذلك نتيجة معاتبته لها لكثرة تحدثها في الهاتف المحمول، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.