رئيس شمال قبرص: «أتعرض لتهديدات تركية لعدم الترشح للانتخابات»

اتهم رئيس جمهورية شمال قبرص، مصطفى أكينجي، أنقرة بتهديده كي لا يرشح نفسه لولاية أخرى، قائلا "أرسلوا لي رسالة عبر مدير مكتبي مفادها عليك الامتناع عن الترشح لولاية جديدة، هذا أفضل لك ولعائلتك".وقال أكينجى ردًا على سؤال حول تلقيه تلميحا تركيا لعدم الترشح فى مقابلة على قناة tv2020، "حتى هذا فعلوه، ولقد دعيت السفير التركي لاستيضاح تلك المسألة، وهذه الرسالة، لكن أنقرة منعت قدومه".من جانبها، نفت السفارة التركية في ليشطوفا هذه الرواية، وكذبت الخبر.وقالت في بيان إن التصريح الذي جاء به "أكينيحي" حول رسالة تهديد من تركيا، لكي لا يترشح لولاية جديدة، غير صحيح بتاتا، تركيا مصممة على حماية عملية الانتخابات في قبرص بشكل آمن، وحماية أرواح وأرزاق كل تركي قبرصي.وتابع البيان، "لقد حاولتم جعل تركيا ضامنة للنجاح في الانتخابات مرات عديدة سابقة، لذا فإن اصراركم على هذا التصرف المزعج للجمهورية التركية هو دليل على نوايا غير جيدة"، وفقا لما نقلته قناة العربية.يذكر أن القبارصة الأتراك بدأوا اليوم الأحد، باختيار زعيم مكلف بالتغلب على الانقسامات السياسية العميقة مع القبارصة اليونانيين، من أجل تمهيد الطريق لاتفاق ينهي 46 عاما من الانقسام العرقي في قبرص، ويهدئ التوترات بشأن احتياطيات الطاقة البحرية.وتأتي تلك الانتخابات وسط اتهامات عديدة لتركيا بمحاولتها علانية توجيه الناخبين البالغ عددهم 200 نحو مرشح اليمين أرسين تتار، الذي يدعو للمواءمة الكاملة لسياسات القبارصة الأتراك مع أنقرة، مثل متابعة صفقة الدولتين المحتملة كبديل للنموذج الفيدرالي للجزيرة المقسمة.ويتوقع محللون منافسة قوية بين الزعيم اليساري الحالي مصطفى أكينجي، وزعيم الحزب الجمهوري التركي من يسار الوسط توفان إرهورمان، وتتار.