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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

السويدي: قطاع الكهرباء نجح في تنفيذ تكليفات الرئيس للربط مع دول العالم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:01 م
طلعت السويدي
طلعت السويدي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، التي أعلن فيها أن تنفيذ مشروع الربط بين مصر وقبرص يعزز الشراكة بين الدولتين فضلًا عن تحقيق مزايا للبلدين أخذًا في الاعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة القدرات المتاحة وتوجيهه بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص، ومنها إلى اليونان ثم إلى باقي أوروبا وبهذا ستكون مصر ناقل مهم للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

وأكد طلعت السويدي، رئيس اللجنة، في تصريحات أدلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين، أهمية تأكيد الدكتور محمد شاكر على نجاح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة "سيمنس" الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، منوها بالاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير الخدمات، وأن قطاع الكهرباء المصرى يعمل فى الوقت نفسه على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة، والاستفادة منها وفي سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي، حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1.5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعة محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعة محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأكد السويدي، أن قطاع الكهرباء حقق نجاحات كبيرة ومبهرة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائى لمصر مع مختلف دول العالم خاصة الدول الإقليمية والعربية والإفريقية والأوروبية.

وأشار الى أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الدكتور محمد شاكر على أن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان والمضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، كما يتم دراسة الربط الكهربائي جنوبًا في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا وتأكيده على الاهتمام الكبير من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى، حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وطالب السويدي الدكتور محمد شاكر الاستمرار في تنفيذ تعهداته للجنة الطاقة والبيئة في مواجهة جميع المشكلات التي تواجه عملاء القطاع من المصريين، خاصة فيما يتعلق بشكاوى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء من خلال التقديرات الجزافية لأسعار الكهرباء وعلى غير حقيقتها.

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