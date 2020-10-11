200 ألف جنيه شرط جزائي في جلسة صلح بالغربية

عقدت جلسة صلح عرفية بقرية شنراق التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية بين عائلات " حمودة وعطية" وانتهت إلى تصالح الطرفين ونزغ جميع الخلافات.واتفقت جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية وتكفل كل طرف بمحاميه.كما تم الاتفاق على مبلغ 200 ألف جنية شرطا جزائيا يدفعه من يعتدي على الآخر سواءً بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك.وفى نهاية الجلسة، أقسم كبار رجال العائلتين على كتاب الله بالموافقة على هذا الصلح وعلى التراضي فيما بينهما.وكانت اشتباكات اندلعت جراء مشاجرة وقعت بين أحد أطراف العائلتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.وحضر جلسة الصلح عددٌ من شيوخ المجالس العرفية بمحافظة الغربية وهم: "راغب الشرقاوي ومحمد قاسم عمده وسيد ابوحجيجه وسعد أبو زيد ومصطفى الفقي".