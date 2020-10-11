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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء سبيل صديق «فتاة المنوفية» واستعجال التحريات بالقليوبية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:23 م
فتاة المنوفية
فتاة المنوفية
كتب صلاح حسنى
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قرر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية، إخلاء سبيل صديق "فتاة المنوفية" ويدعى "ا. ا" مؤقتا لحين ورورد تحريات مباحث القليوبية حول ظروف وملابسات الواقعة، فيما استعجلت النيابة تحريات مباحث القناطر الخيرية حول واقعة ضبط الفتاة بصحبته داخل إحدى الشقق.

بدأت الواقعة عندم نشر شقيق الفتاة منشورا عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" بمحافظة المنوفية، يعلن فيه اختفاء شقيقته الطالبة بكلية الصيدلة في ظروف غامضة، مطالبا الجميع بالوقوف معه للبحث عنها، ووضع هاتفه الشخصي على صفحته.

وتوالت الاتصالات عليه من أشخاص يؤكدون اختطاف شقيقته في "توكتوك" من مدينة قويسنا، وتوجهت الأسرة إلى مركز الشرطة لتحرير محضر رسمي تعلن فيه اختفاء نجلتهم، على الفور تحركت الأجهزة الأمنية بالمنوفية لتتبع "التوكتوك" والمعلومات التي تم نشرها عن صاحبه، وأثبتت عدم صحة ما ينشر حول ذلك.

وأعلن مصدر أمني، أنه تم العثور على الفتاة المتغيبة والتي تبين أنها تركت منزلها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفيا منذ 7 أشهر عن طريق الفيسبوك واتفاقها معه على الزواج هربا من المشاكل الأسرية.

وأكد مصدر أمني أن الفتاة اعترفت بهروبها، حيث كانت تعاني من أزمة نفسيه لتكرار تعدي شقيقها عليها وعدم دفاع والدها عنها، ما اضطرها إلى الهرب مع شاب بإحدى الجامعات تعرفت عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت أجهزة الأمن في القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية في ضبط الفتاة الهاربة من أسرتها منذ ثلاثة أيام وتبين أنها خرجت بإرادتها للاقامة مع أحد الأشخاص في شقه بمدينة القناطر للهرب من أسرتها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الذي تعدى عليها.

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