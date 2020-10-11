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الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بلافتة ذهبية.. مجلس الشيوخ جاهز لاستقبال أعضائه 18 أكتوبر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:39 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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يبدأ مجلس الشيوخ دور انعقاده الأول، الأحد المقبل 18 أكتوبر، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر مؤخرًا، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء في نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية: "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية".

وأصبح مقر المجلس جاهزًا لاستقبال الأعضاء الجدد بعد الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات والترميم في المبنى، وتعليق اللافتة الجديدة التي تحمل اسمه.

وانتهت اللجنة الإدارية والمالية المسئولة عن تجهيزات مجلس الشيوخ من وضع اللمسات الأخيرة من أعمال ترميمات مقر المجلس وتجديد القاعة الرئيسية، بالإضافة إلى تعليق اللافتة الذهبية التي تحمل اسم مجلس الشيوح، وتعلو المبنى الرئيسي للمجلس، والتي يتضمن تصميمها قبة المجلس الشهيرة، يعلوها نسر جمهورية مصر العربية، بالإضافة للوجو مجلس الشيوخ.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

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