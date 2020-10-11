«الشريف»: لا بد للدولة الليبية من احتكار القوة المنظمة

قال إسماعيل الشريف رئيس وفد مجلس النواب الليبي لحوار القاهرة، إن ليبيا تسعى للاتفاق على قاعدة دستورية تمكن الشعب الليبي من انتخاب برلمان جديد ورئيس للدولة.وأضاف رئيس وفد مجلس النواب الليبي لحوار القاهرة، أنه لابد للدولة من احتكار القوة المنظمة وتكون بيدها المؤسسات العسكرية والشرطية.أشاد رئيس وفد مجلس النواب الليبي بالمجهودات المصرية لتجميع الأطراف الليبية على أراضيها لاسيما في ظل الظروف الصعبة التى تمر بها ليبيا.من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية التزام مصر الكامل بدعم الفرقاء الليبيين لحين استقرار ليبيا.وتستضيف القاهرة اجتماعات تستمر 3 أيام، فى جولة جديدة من المفاوضات الليبية، تضم ممثلين عن مجلسى النواب وحكومة الوفاق وأعضاء هيئة الدستور.وذكرت مصادر ليبية أن الاجتماع، الذي يُعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، سيناقش المسار الدستوري فى ليبيا، وذلك بعد نجاح الجولة الثانية من الحوار الليبى في مدينة بوزنيقة المغربية بين الأطراف الليبية.ذكرت نادية عمران، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، أن أعضاء من الهيئة ومجلسي النواب والأعلى للدولة يجتمعون اليوم بالقاهرة لبحث قضايا تتعلق بتسوية الأزمة الليبية.وأوضحت عمران، في تصريحات لها، أن الاجتماعات ستركز على عدة محاور منها المسار التأسيسي ومشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.