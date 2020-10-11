الإمارات: 1096 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأحد 1096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليرتفع مجموع الحالات المسجلة إلى 106 آلاف و229 حالة، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.وأوضحت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- أنه تم تسجيل حالتي وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 445 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1311 حالة شفاء؛ ليبلغ عدد المتعافين 97 ألفا و28 حالة.