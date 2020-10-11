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مصر

وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالى يحتفلان بتخرج أول دفعة من «المصرية للهندسة»

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:49 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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احتفلت وزارة الإنتاج الحربي بتخريج أولى دفعات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي 20192020، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من قيادات الوزارة.

أكد الوزير "مرسي" خلال الحفل على أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم اهتمامًا بالغًا بمنظومة التعليم والتعليم الفني من خلال مؤسساتها التعليمية المختلفة، وتركز على التعليم الذى يخدم الشق الصناعى للدولة بمختلف فئاته من خلال مؤسسات الوزارة التعليمية المختلفة والتى تشمل (الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، المدرسة الفنية للتعليم المزدوج بحلوان، مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، المعهد الفني للصناعات المتطورة بالسلام) لتخريج نخبة من المهندسين والفنيين القادرين على خوض غمار المنافسة فى سوق العمل.

ومن جانبه، أشاد "عبد الغفار" بطلاب الأكاديمية المتميزين كما أثنى على ما تبذله وزارة الإنتاج الحربى من سبل الدعم لهم وحرص الأكاديمية على التواصل المستمر مع وزارة التعليم العالي، مؤكدًا أنه يسعد بأن يشهد تخرج أولى دفعات الأكاديمية والذى حرص على حضور حفل تكريمهم خلال الأعوام السابقة لدعمهم وتقدير نجاحهم.

وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تتبنى إتجاه قوى لربط البحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج في مصر وهو ما تتطلع إليه الدولة حاليًا لتأهيل جيل جديد قادر على مواكبة التطور في المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة (الكيميائية والميكانيكية والكهربائية) وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمى فى التصنيع.

ولفت المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربي – محمد عيد بكر إلى أن الأكاديمية تهتم بأن تضم دومًا نخبة متميزة من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والخبراء لتخريج نخبة من المهندسين ذوي الكفاءة ومتخصصين فى المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة، كما تقوم بتأهيل طلابها علميًا وعمليًا وتوفر لهم فرص للتدريب في شركات الإنتاج الحربي المختلفة وتشجعهم على المشاركة فى المسابقات الدولية وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

وخلال الحفل منح وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالى والبحث العلمى الطلاب شهادات التخرج وشهادات التقدير على تميزهم خلال هذا العام، كما تم تكريم المتميزين فى المجالات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة، وقدم الطلاب عددا من العروض الفنية والمسرحية الهادفة والتى تناقش قضايا هامة فى المجتمع وتم حث الطلاب على استكمال ما وصلوا إليه بالعمل الدائم على تنمية وصقل مهاراتهم العلمية والعملية والبحثية فى مراحل حياتهم القادمة ومواكبة أحدث سبل التكنولوجيا الحديثة فى ظل ما يشهده العصر من طفرة صناعية كبيرة ومفاهيم جديدة نحو التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة.

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